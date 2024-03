Axel Julien : « Moins de pression et de peur à Istanbul »

Axel, la JL Bourg a remporté sa demi-finale contre le Besiktas Istanbul…

Nous sommes très contents. On voulait garder l’avantage du terrain pour aller à Istanbul, c’est fait. On savait qu’il faudrait faire un gros match avec de l’intensité, on a retrouvait ce que l’on savait faire. On a été sérieux et tout le monde a apporté donc c’est vraiment une satisfaction. Le public a été incroyable. Les soirées comme ça, ce sont des beaux moments à vivre.



Le collectif de la JL a été prépondérant ce mardi, tout comme la défense…

C’est notre force. Tout le monde peut marquer des points chez nous, et ça a été le cas ce mardi avec 5-6 joueurs autour de 10 points (sept entre 8 et 16 points, ndlr). De fait, les équipes en face ne peuvent pas se concentrer que sur un ou deux joueurs seulement. Défensivement, nous avons aussi été très bons. L’énergie était au-dessus de ce que l’on sait faire. On s’est loupé sur certains matchs de championnat quand il fallait mettre de l’intensité mais on ne s’est pas raté là. La défense amène forcément du rythme en attaque : plus on défendra bien, mieux on attaquera, la preuve avec notre première mi-temps. Il faut garder ça pour les prochains matchs et la fin de saison ! Il faut arriver à ancrer ces efforts-là tous les 2-3 jours, c’est peut-être ça le plus dur. Tout ira bien si l’on continue cette voie.

« Ce sera compliqué de contrôler l’ambiance »

Qu’est-ce que cela représente de disputer une demi-finale de Coupe d’Europe ?

C’est pour ça qu’on joue. Personnellement, je n’ai jamais pris autant de plaisir et d’énergie du public qu’en playoffs. On peut dire ce qu’on veut, il y a des matchs très importants en championnat mais il n’y a rien de mieux qu’une série, que des rencontres couperets, pour se transcender. Les playoffs, c’est toujours spécial. Là, ce n’était pas l’Ékinox des matchs de championnat. On joue pour ça. Après les périodes qu’on a eu sans grand monde dans les salles, on se rend compte que c’est presque le plus important dans le sport.

En parlant d’ambiance, celle de vendredi au Sinan Erdem Dome risque d’être ahurissante devant 17 000 spectateurs…

Ce sont des matchs qu’on ne peut pas faire en France. Le public là-bas va être (il cherche le mot)… Turc quoi, c’est le mot à dire. C’est un pays qui adore le sport. Le peu de fois où j’ai joué, qu’ils soient 500 ou 17 000, ils ont toujours mis le feu. J’ai le souvenir de deux matchs en EuroCup à Bursaspor, ils ne lâchent jamais. Ça va être compliqué de contrôler ça, on n’a pas l’habitude mais il va falloir le faire si on veut vite se qualifier en finale. Après, on va aller à Istanbul avec moins de pression, moins de peur, que si on avait perdu le Match 1. C’est important. Des fois, le match le plus important d’une série est le premier. À nous de capitaliser sur cette victoire-là pour aller à Istanbul. C’est maintenant le Besiktas qui se retrouve dos au mur. Ça peut les transcender, avec leur public, ou avoir l’effet totalement inverse. Ce sera à nous d’essayer d’imposer notre intensité une nouvelle fois mais je pense qu’ils ne feront pas le même match que mardi. Il faudra gérer leur énergie, car ils vont en avoir.

Frédéric Fauthoux :

« Une performance aboutie collectivement » « On a joué avec notre caractère et notre identité. On a mis l’intensité nécessaire pour bien rentrer dans ce match-là. Il fallait absolument tenir les un-contre-un. Mathews et Allman ont été bien muselés. C’est une performance aboutie collectivement, à la fois en défense et en attaque. Je ne sais pas si on va gagner à Istanbul mais on y va en conquérants. Une telle ambiance face à nous, ce sera un vrai moment de groupe, d’équipe et de club. »

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse,