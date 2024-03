Zaccharie Risacher : « Tout ce dont un basketteur peut rêver »

Zaccharie Risacher : « C’est un super sentiment, c’est incroyable mais il y a encore un match à gagner. Le boulot n’est pas terminé, le meilleur est devant nous. Je suis juste heureux de pouvoir jouer à ce niveau. Pouvoir jouer une demi-finale de Coupe d’Europe, avec cette salle et cet enjeu, c’est tout ce dont un basketteur peut rêver. Il faut continuer de gagner pour avoir ce sentiment encore pendant longtemps.

Mes deux 3-points dans le quatrième quart-temps ? J’ai répondu présent pour mon équipe, c’est ce que je me dois de faire. Je suis content sur cet aspect-là. Il y a plein de trucs que l’on va devoir retravailler ensemble mais je ne m’inquiète pas. Je sais qu’on va tout donner pour pouvoir gagner à Istanbul. »

Jeremy Morgan : « C’est une grosse victoire, contre une très bonne équipe. Ils ont très bien joué, de manière très physique. Ce sera la même chose vendredi donc il faut se reposer et rester concentré pour la deuxième manche. Quand le Besiktas est revenu à -4, il fallait rester soudés. On s’est déjà retrouvé plusieurs fois dans cette situation cette saison, il fallait juste rester sur nos habitudes. Vendredi, ce sera une ambiance incroyablement difficile pour nous. Il va falloir continuer à jouer comme on le fait d’habitude et être prêt mentalement. »

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse,