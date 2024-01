Bangaly Fofana de retour avec Évreux

« Mentalement, l’équipe a bien progressé, commente-t-il dans Paris-Normandie . En début de saison, on était fragile, on n’arrivait pas à tenir tout un match. La victoire à Orléans a prouvé ces progrès, on était vraiment au-dessus d’eux. Elle n’a pas paniqué quand l’adversaire revenait au score. Et elle a aussi su gagner sans Yasiin Joseph (1 point) et Joe Burton (0 point). Les jeunes ont pris le relais, ça prouve bien aussi leur évolution individuellement et collectivement. Cette équipe a un vrai potentiel. »