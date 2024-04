Basket Landes au complet pour aborder les playoffs face à l’ASVEL

Les playoffs 2024 de la Ligue Féminine de Basket (LFB) démarrent ce jeudi 18 avril avec le quart de finale entre Basket Landes et l’ASVEL Féminin, à 19h.

Face à une équipe de l’ASVEL décimée – Allemand (cheville), Fauthoux (hernie discale), Jocyte (hanche) et Williams (partie) ne joueront plus cette saison, Johannès (commotion) est arrêtée depuis le 3 mars, Gruda, Miyem et Quevedo sont incertaines -, même si trois joueuses sont arrivées en fin de saison régulière, l’équipe de Julie Barennes sera elle au complet.

Skweek TV – Sport en France – YouTube FFBB

Depuis la fin de la saison régulière, le groupe landais a pu préparer ce quart de finale contre les championnes de France en titre sereinement. « On a travaillé ce que l’on avait envie de travailler. On est restés focus sur nous », explique Julie Barennes, qui ne perçoit « pas de stress », dans Sud-Ouest. « La saison est déjà réussie dans ce que l’on voulait faire. Ce n’est que du bonheur », estime celle qui a été championne de France en 2021.

Comme toutes les rencontres des playoffs, cette rencontre sera à suivre sur Sport en France.