Basket Landes écarte l’ASVEL Féminin du podium, Angers surprend Lattes-Montpellier

Basket Landes a réalisé la grande opération de cette 18e journée de LFB dans son duel pour le podium contre l’ASVEL Féminin (78-65). Ce dimanche, les Landaises ont parfaitement su tirer profit des absences rhodaniennes pour livrer un match plein. À quatre journées de la fin de la saison régulière de LFB, les joueuses de Julie Barennes, 3es, possèdent deux victoires d’avance sur Villeurbanne, 4e.

L’ASVEL Féminin encore amoindrie par les blessures

Pour ce choc à l’espace François-Mitterand, Basket Landes a pu compter sur des leaders au rendez-vous, avec les 18 points de Alexis Petterson et les 15 unités de Angela Salvadores. Tout l’inverse ou presque de l’ASVEL Féminin. Déjà privée de Marine Fauthoux (jusqu’à la fin de la saison), le technicien David Gautier ne pouvait pas compter sur Gabby Williams pour cette rencontre, et a en plus perdu Marine Johannès en cours de partie. Comme la douloureuse impression que le sort s’acharne sur l’ASVEL Féminin, déjà perclus d’absences en début de saison.

Après un premier quart-temps en faveur des Villeurbannaises (15-18), Basket Landes est parvenu à mettre en place sa défense pour figurer devant à la pause (39-33). L’ASVEL Féminin, coupable de beaucoup trop d’erreurs en seconde période (22 ballons perdus contre 10 pour les Landaises), a plongé par la suite.