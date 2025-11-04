Basket Landes et Bourges rejoignent les Flammes Carolo au second tour !
La joie des deux équipes tricolores après leur qualification
Le premier tour des clubs français en EuroLeague féminine se passe comme sur des roulettes. Il faut dire que le format est avantageux, permettant à trois clubs sur les quatre de chaque groupe de se qualifier à la seconde phase. Mais tout de même, il fallait ne pas terminer dernier. Les Flammes Carolo l’avaient déjà fait la semaine dernière, profitant surtout des 5 défaites (dont 2 contre elles) des Hongroises de Sopron, bien loin du niveau affiché lors de leur titre en 2022. Les Nordistes ont perdu contre Galatasaray ce mardi soir (77-73), sans conséquence. En revanche, Basket Landes et Bourges devaient l’emporter à domicile pour les rejoindre, respectivement contre les Turques de Mersin et les Polonaises de Gdynia.
La deuxième phase de la compétition sera à nouveau une phase de poules. Les trois premières équipes des groupes A et B (donc Bourges et Charleville-Mézières, mais aussi Prague, Gérone ou Schio) formeront le groupe E, tandis que les trois qualifiées des groupes C et D (dont Basket Landes, avec Fenerbahçe, Valence ou Saragosse) s’affronteront dans le groupe F. Chaque équipe affrontera des adversaires qu’elle n’a pas encore rencontrés, selon un format aller-retour. Il faudra finir dans le Top 4 sur six pour se qualifier en play-in. La route est donc encore (très) longue.
Plus d’infos à venir…
Five more clubs booked their places in the #EuroLeagueWomen Second Round tonight – who impressed you the most? 💃
📰 https://t.co/or42ikbPbP pic.twitter.com/WltevEgMBL
— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) November 4, 2025
