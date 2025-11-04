Basket Landes et Bourges rejoignent les Flammes Carolo au second tour !

Le premier tour des clubs français en EuroLeague féminine se passe comme sur des roulettes. Il faut dire que le format est avantageux, permettant à trois clubs sur les quatre de chaque groupe de se qualifier à la seconde phase. Mais tout de même, il fallait ne pas terminer dernier. Les Flammes Carolo l’avaient déjà fait la semaine dernière, profitant surtout des 5 défaites (dont 2 contre elles) des Hongroises de Sopron, bien loin du niveau affiché lors de leur titre en 2022. Les Nordistes ont perdu contre Galatasaray ce mardi soir (77-73), sans conséquence. En revanche, Basket Landes et Bourges devaient l’emporter à domicile pour les rejoindre, respectivement contre les Turques de Mersin et les Polonaises de Gdynia.

La deuxième phase de la compétition sera à nouveau une phase de poules. Les trois premières équipes des groupes A et B (donc Bourges et Charleville-Mézières, mais aussi Prague, Gérone ou Schio) formeront le groupe E, tandis que les trois qualifiées des groupes C et D (dont Basket Landes, avec Fenerbahçe, Valence ou Saragosse) s’affronteront dans le groupe F. Chaque équipe affrontera des adversaires qu’elle n’a pas encore rencontrés, selon un format aller-retour. Il faudra finir dans le Top 4 sur six pour se qualifier en play-in. La route est donc encore (très) longue.

