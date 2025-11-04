Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague Féminine

Basket Landes et Bourges rejoignent les Flammes Carolo au second tour !

EuroLeague féminine - 3/3 des clubs français sur ce premier tour ! Après la qualification au second tour des Flammes Carolo la semaine dernière, Basket Landes et le Tango Bourges les ont imitées grâce à leurs victoires respectives contre Mersin (66-55) et Gdynia (83-62).
|
00h00
Résumé
Écouter
Basket Landes et Bourges rejoignent les Flammes Carolo au second tour !

La joie des deux équipes tricolores après leur qualification

Crédit photo : Guillaume Poumarède / Olivier Martin

Le premier tour des clubs français en EuroLeague féminine se passe comme sur des roulettes. Il faut dire que le format est avantageux, permettant à trois clubs sur les quatre de chaque groupe de se qualifier à la seconde phase. Mais tout de même, il fallait ne pas terminer dernier. Les Flammes Carolo l’avaient déjà fait la semaine dernière, profitant surtout des 5 défaites (dont 2 contre elles) des Hongroises de Sopron, bien loin du niveau affiché lors de leur titre en 2022. Les Nordistes ont perdu contre Galatasaray ce mardi soir (77-73), sans conséquence. En revanche, Basket Landes et Bourges devaient l’emporter à domicile pour les rejoindre, respectivement contre les Turques de Mersin et les Polonaises de Gdynia.

– Journée 5

 

– Journée 5

 

– Journée 5

La deuxième phase de la compétition sera à nouveau une phase de poules. Les trois premières équipes des groupes A et B (donc Bourges et Charleville-Mézières, mais aussi Prague, Gérone ou Schio) formeront le groupe E, tandis que les trois qualifiées des groupes C et D (dont Basket Landes, avec Fenerbahçe, Valence ou Saragosse) s’affronteront dans le groupe F. Chaque équipe affrontera des adversaires qu’elle n’a pas encore rencontrés, selon un format aller-retour. Il faudra finir dans le Top 4 sur six pour se qualifier en play-in. La route est donc encore (très) longue.

Plus d’infos à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Bourges
Bourges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Basket Landes et Bourges rejoignent les Flammes Carolo au second tour !
EuroCup
00h00« Une victoire sur laquelle on peut construire » : la JL Bourg signe un final ébouriffant contre Chemnitz !
Fiba Europe Cup
00h00Victoire très précieuse de la JDA Dijon en Italie : tout est encore possible !
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon en pôle position pour faire venir le prospect Noa Kouakou-Heugue, déçu de la NBL
Basketball Champions League
00h00Cholet prend sa revanche en prolongations sur l’Hapoel Holon malgré un Jordan McRae en feu
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
ELITE 2
00h00Antoine Eïto et Antibes se séparent officiellement
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie porte le Bayern Munich avant d’affronter Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
1 / 0