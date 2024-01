Basket Landes remporte le choc face à Bourges

À l’occasion de la 12e journée de championnat de LFB, Basket Landes s’est imposé à domicile face au leader Bourges (79-65). Un précieux succès pour les Landaises.

Kendra Chery montre la voie : Basket Landes devant à la pause

Dans une entame de match rythmée et équilibrée, ce sont les Landaises qui ont pris un meilleur départ. Sans trembler, les Berruyères ont très vite recollé au score, s’appuyant notamment sur l’expérience et l’efficacité de Sarah Michel Boury (11 points, 9 rebonds et 5 passes décisives). À l’issue de dix premières minutes disputées et malgré une belle résistance de Bourges, c’est bien Basket Landes qui a pris les devants (18-17).

Solidaires défensivement et très efficaces dans la peinture, les joueuses de Julie Barennes se sont reposées sur l’omniprésence de Kendra Chery (16 points et 4 rebonds) pour creuser un premier écart dans cette rencontre avant que Bourges ne revienne une nouvelle fois à hauteur. Au terme d’une première mi-temps plaisante, Basket Landes est rentré aux vestiaires en tête sur un tir au buzzer de Kendra Chery (35-34).

Le récital de Clarince Djaldi-Tabdi

Revenues sur le parquet avec les mêmes envies, les joueuses de Julie Barennes ont continué de faire la course en tête. Le chassé-croisé entre les deux équipes s’est poursuivi tout au long du troisième quart-temps. Même si les Tango sont restées en embuscade, les Landaises ont profité du coup de chaud de l’internationale espagnole Angela Salvadores (11 points et 2 rebonds) pour prendre 7 longueurs d’avance à dix minutes de la fin (57-50, 30′).

Impériale dans la raquette, Clarince Djaldi-Tabdi (17 points et 5 rebonds) a permis aux locales de conserver son avance jusqu’à la fin du match pour s’offrir un précieux succès à domicile sur le score de 79 à 65. Ce succès permet à Basket Landes de passer devant puisque Villeneuve d’Ascq (9 victoires et 3 défaites) a perdu contre Tarbes au Palacium. Les Berruyères restent en tête avec 10 victoires et 2 défaites.