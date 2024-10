Bastien Vautier adore La Meilleraie : « Franchement c’est que du kif »

Après avoir connu les belles ambiances de Nancy, Caen ou encore Le Portel la saison passée, Bastien Vautier (2,10 m, 25 ans) découvre celle de la Meilleraie cette saison. Les Mauges, terres de basket, ont comme centre de gravité la salle de Cholet Basket en ce qui concerne la balle au panier.

Membre du meilleur cinq de la saison 2023-2024 de Betclic ELITE, le pivot est arrivé avec un statut important au sein de l’effectif de Fabrice Lefrançois. Après la victoire contre Fribourg (90-75) pour lancer la campagne de FIBA Europe Cup, le Francilien s’est confié sur la choc à venir contre Saint-Quentin ce vendredi, entre deux équipes invaincues en Betclic ELITE pour le moment. Un choc dont il imagine qu’il va faire vibrer le public du hangar le plus connu du basket français.

« Ça va être un gros test, ils n’ont rien perdu et n’ont pas joué contre de petites équipes, explique-t-il dans Le Courrier de l’Ouest. Nous savons que chez nous, avec le public et cette équipe, nous pouvons aller chercher n’importe qui. Car cette Meilleraie que j’ai connue en tant qu’adversaire, mieux vaut l’avoir de son côté que de l’autre. Franchement je kiffe et j’ai l’impression que le public aime l’équipe. Peu importe ce qui se passe, nous nous donnerons à 100 % et le public le ressent. Franchement c’est que du kif. »

Auteur de 12 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres pour 18 d’évaluation face à Fribourg, Bastien Vautier trouve peu à peu sa place dans le collectif de Cholet. Un collectif pour l’instant très enthousiasmant. « L’avantage est d’avoir plein de possibilités différentes, décrit-il. Jamuni (McNeace) et moi n’avons pas du tout le même type de jeu. Donc peu importe les adversaires, il y a pas mal de choses à faire et nous allons pouvoir proposer différentes choses. » Après quatre matches officiels, le natif de Noisy-le-Grand tourne à 10,5 points à 73,9% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes avec Cholet.