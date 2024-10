Cholet réussit son entrée en FIBA Europe Cup contre Fribourg

Premier club français à ouvrir le bal en FIBA Europe Cup, Cholet Basket a bien réussi son entrée en matière. Face aux Suisses de Fribourg, CB a dominé son sujet pour commencer la phase de groupes par une victoire ce mardi 8 octobre (90-75).

Nos Choletais débutent la @FIBAEuropeCup par une belle victoire à domicile ! Rdv dès vendredi à 20h à la Meilleraie pour la rencontre CB vs St Quentin, comptant pour la 4ème journée de Betclic Élite.#CBFRI #CBFAMILY pic.twitter.com/VqxcrBntWD — Cholet Basket (@CB_officiel) October 8, 2024

Le finaliste de l’édition 2023, qui renoue avec la compétition après avoir disputé la BCL la saison dernière, n’a quasiment pas douté face à la formation helvétique. En terminant le premier quart-temps sur un 16-4 à l’initiative de Stefan Smith notamment (13 points et 5 passes décisives pour 5 ballons perdus), le club des Mauges s’est mis en ordre de marche pour ne plus regarder dans le rétroviseur. Une assurance permise par son adresse extérieure, d’une redoutable efficacité (11/20 à 3-points), ce qui a donné un remarquable ratio passes décisives / balles perdues (28/12). La densité physique de Cholet, notamment avec Bastien Vautier (12 points), Cleveland Melvin (15 points dont 4/6 à 3-points) et Jamuni McNeace (14 points à 7/8 aux tirs), a également fait la différence.

La Meilleraie a donc pu renouer victorieusement avec la FIBA Europe Cup, après la désillusion de la finale 2023 face aux Polonais d’Anwil Wloclawek. Mais c’est un adversaire de BCL qui va s’avancer dans l’enceinte choletaise dès vendredi 11 octobre, avec la réception de Saint-Quentin, pour une confrontation entre équipes en forme !