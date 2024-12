Battue par la SIG Strasbourg, La Rochelle n’y arrive toujours pas

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour La Rochelle, jamais loin mais jamais victorieuse à domicile. Six jours après une défaite contre le BCM Gravelines-Dunkerque à Gaston-Neveur, les Charentais ont de nouveau tenu tête aux Strasbourgeois mais ont fini par craquer en toute fin de match (71-78).

Jeff Roberson, l’incroyable première mi-temps



D’entrée le jeu, les Rochelais ont pourtant montré un visage conquérant. Dans l’obligation de faire un résultat devant son public pour continuer à exister en Betclic ÉLITE cette saison, le Stade Rochelais a pu compter sur l’efficacité redoutable de la paire Jakub Niziol (14 points à 5/7 aux tirs) – Jubrile Belo (10 points à 3/4 aux tirs et 6 rebonds) pour prendre les commandes dans un premier quart-temps accroché (20-17). Pourtant bousculée en début de partie, l’équipe de Laurent Vila a pris le large au cours de ce deuxième quart-temps. Dans le sillage d’un incroyable Jeff Roberson, auteur de 23 points dans la seule première période alors qu’il était très décevant jusque-là cette saison, les Alsaciens sont rentrés aux vestiaires avec 7 longueurs d’avance (36-43).

La Rochelle encore devant à 1’20



À l’image du jeu produit dans le deuxième quart-temps, les hommes de Laurent Vila sont revenus sur le parquet avec la ferme intention de reprendre leurs distances. Mais leurs bonnes intentions se sont soudainement enrayés. De +13, les Strasbourgeois se sont soudainement retrouvés derrière, incapables de contenir Niziol et le jeu de passes charentais. Il aura fallu un grand Vitalis Chikoko (11 points à 5/7 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives), qui a évité de sortir pour cinq fautes, afin de préserver l’essentiel pour la SIG, encore menée à 80 secondes du buzzer final (69-68). Une victoire pas spécialement convaincante mais capitale dans la course à la Leaders Cup, tandis que La Rochelle ne décolle pas à la dernière place, toujours fanny à domicile.