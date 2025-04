Un gros contre sur Jokic, mais Nicolas Batum et les Clippers sont dos au mur

Et si le buzzer beater sur le fil d’Aaron Gordon était le tournant de la série Nuggets – Clippers ? De retour à Denver à 2-2, la franchise du Colorado a largement dominé Los Angeles lors du Match 5 (131-115) pour prendre l’avantage (3-2).

Côté Clippers, Nicolas Batum est resté muet pour la première fois des playoffs (0 point à 0/2). Après avoir commencé très fort la série, l’ailier normand est fâché avec son shoot sur les deux derniers matchs (1/8).

Il s’est tout de même rendu utile avec 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 21 minutes.

Sur les autres parquets, Boston et Indiana ont composté leur billet pour les demi-finales de conférence. Mention spéciale aux Pacers qui ont réalisé un énorme retour en signant un 8-0 dans les 40 dernières secondes de la prolongation face à Milwaukee (119-118). Héroïque (33 points), Gary Trent Jr. pourra cependant s’en vouloir de ne pas avoir su attraper une passe toute simple, ouvrant la porte à un game-winner de Tyrese Haliburton.

HALI WINS THE SERIES FOR INDIANA AFTER BUCKS TURNOVER 🚨😱 pic.twitter.com/u6wP7vxLVX — House of Highlights (@HoHighlights) April 30, 2025

Enfin, les Knicks de Pacôme Dadiet (toujours inutilisé en playoffs) ont manqué l’occasion de clôturer leur série. Battu à domicile par les Pistons (103-106), New York ne mène plus que 3-2 face à Detroit et devra retourner dans le Michigan afin de disputer un Match 6.