La Belgique et la Suède rejoignent la Finlande et la Lituanie pour organiser l’EuroBasket Féminin 2027

La FIBA Europe a validé les candidatures de la Belgique et de la Suède lors de sa réunion de novembre à Istanbul, complétant ainsi le quatuor d’hôtes avec la Finlande et la Lituanie, annoncés l’année dernière. Les villes d’Anvers, Stockholm, Espoo et Vilnius accueilleront la phase de groupes, tandis que Vilnius sera le théâtre de la phase finale.

« Nous sommes ravis d’ajouter la Belgique et la Suède comme co-organisateurs de l’EuroBasket Féminin 2027 », a déclaré Jorge Garbajosa, président de FIBA Europe. Cette organisation à quatre nations est la deuxième en son genre après l’édition 2025.

The remaining two #EuroBasketWomen 2027 hosts have been confirmed! 🙌

Congratulations to Belgium & Sweden 👏

👋 See you all in 2027 🇧🇪🇱🇹🇫🇮🇸🇪

— FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) November 28, 2024