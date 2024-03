Délocalisée au Sinan Erdem Dome, la demi-finale Besiktas – JL Bourg déchaîne les passions à Istanbul

Pour qui se souvient de la folle ambiance de l’Abdi Ipekçi Arena, détruite depuis, lors de la finale de l’EuroCup 2016 entre le Galatasaray Istanbul et Strasbourg, la demi-finale de l’édition 2024 entre le Besiktas et Bourg-en-Bresse pourrait rappeler de jolis souvenirs…

Alors que le club stambouliote recevait tous ses matchs jusque-là au sein de la petite Akatlar Arena (3 200 places), avec un succès populaire relatif en EuroCup puisque les affluences ont été comprises entre 1 280 et 2 882 spectateurs lors de la saison régulière, le Besiktas a vu grand pour le Match 2 de sa demi contre la JL (le vendredi 29 mars à 20h45) en réquisitionnant le Sinan Erdem Dome (16 000 places), théâtre de la Coupe du Monde 2010 et de l’EuroBasket 2017, salle habituelle de l’Anadolu Efes Istanbul. Et cette fois, l’engouement est au rendez-vous : en fin de semaine dernière, le Besiktas annonçait que les 10 000 premiers billets mis en vente s’étaient écoulés en quelques heures !