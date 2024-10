Bientôt de retour avec Cholet, Aaron Wheeler au cœur d’un échange en G-League

À l’image du Strasbourgeois Malik Fitts, tradé deux fois en G-League au cours des dernières semaines alors qu’il se trouve en France, Aaron Wheeler (2,05 m, 26 ans) s’est retrouvé la nuit dernière au cœur d’un échange dans l’antichambre de la NBA. Le Choletais, qui a démarré sa carrière professionnelle en G-League en 2022/23 (40 matchs avec Greensboro et Windy City), a vu ses droits être envoyés de Westchester vers Santa Cruz, la franchise affiliée aux Golden State Warriors.

#SeaDubs fans, help us welcome @KevKnox 👋

The Santa Cruz Warriors have completed a three-team trade with the Rip City Remix and Westchester Knicks to acquire the returning player rights to Kevin Knox II and Aaron Wheeler. pic.twitter.com/fWwpIqPVal

— Santa Cruz Warriors (@GLeagueWarriors) October 23, 2024