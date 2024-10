La riche actualité de Malik Fitts (Strasbourg), entre un record en carrière et un échange en… G-League !

C’est fou comme trois jours peuvent tout changer… Dimanche, à Dunkerque, Malik Fitts (1,98 m, 27 ans) a traversé la rencontre comme une ombre : 2 points à 1/4, 1 rebond et 1 interception, pour un très maigre bilan individuel (1 d’évaluation en 14 minutes) et une nouvelle défaite (72-78). Mais 72 heures plus tard, c’est un tout autre joueur qui s’est présenté sur le parquet du Rhénus.

« J’étais un peu plus libre sur le terrain »

En Coupe de France, face à la douteuse opposition proposée par le SLUC Nancy (106-66), l’ailier de la SIG Strasbourg a tout simplement signé sa meilleure performance offensive en carrière : 29 points à 9/15, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 26 d’évaluation en 26 minutes. Le Californien avait déjà rendu copie plus complète (un 34 d’évaluation en G-League) mais il n’avait jamais marqué autant. Son précédent record était de 27 unités, un total atteint à deux reprises en G-League : le 19 novembre 2021 avec Salt Lake City puis le 10 janvier 2024 avec Cleveland.

🚨 𝑷𝒍𝒂𝒚 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒂𝒎𝒆 𝒃𝒚 JP Costumes #5 Le caviar de Illan Pietrus pour Malik Fitts 🤌🤌✨#gosig pic.twitter.com/deTSqEabh2 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) October 17, 2024

« J’étais un peu plus libre sur le terrain », s’est-il exprimé en conférence de presse, lui qui découvre l’Europe avec la SIG. « Je suis en train de me familiariser avec une nouvelle ligue et un nouveau style de jeu. C’est un ajustement à faire. C’est toujours plaisant de gagner, notamment à domicile. La mentalité était de venir en étant agressifs. On voulait vraiment prendre ce match, mais maintenant il faut se concentrer sur celui de samedi. On sait que ce sera un match compliqué contre eux. Ce ne sera pas la même équipe de Nancy samedi. Il faudra qu’on garde la même intensité parce qu’en face, ils vont monter le curseur. »

Désormais dans le giron d’Oklahoma City

Entre sa galère nordiste et sa balade nancéienne, Malik Fitts a également vécu une actualité personnelle un peu cocasse. L’Alsacien s’est retrouvé mardi, pour la deuxième fois en un mois, au cœur d’un échange en… G-League, le championnat où il avait presque passé l’intégralité de sa carrière avant de débarquer en France. Après un trade de Cleveland vers Memphis le 13 septembre, ses droits ont désormais été transférés vers le Blue Oklahoma City, en contrepartie de ceux de l’ancien blésois Robert Woodard II, actuellement sans club. Ce qui n’aura évidemment aucune incidence sur sa saison à Strasbourg… Mais en cas d’hypothétique retour en G-League, l’équipe affiliée au Thunder aura la priorité sur lui.