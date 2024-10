La belle surprise gravelinoise fait chuter encore un peu plus Strasbourg, l’ASVEL ne fait aucun cadeau au Portel

Gravelines-Dunkerque 78-82 Strasbourg

La victoire inaugurale du BCM contre Paris n’était donc pas qu’un coup d’un soir. Après avoir confirmé contre Limoges mais s’être écroulés à Cholet, les Nordistes ont repris le chemin de la victoire en ce samedi 12 octobre. En accueillant une équipe de Strasbourg qui n’est pas sur une bonne dynamique, ils savaient qu’ils avaient leur chance. Et ils l’ont saisie à pleines mains. Dans un match serré du début à la fin, tout s’est joué comme souvent dans les dernières minutes. Et à ce jeu-là, les hommes de Jean-Christophe Prat ont été bien plus incisifs.

En panne d’adresse pendant tout le match, c’est notamment Glynn Watson Jr (11 points, 5 rebonds, 6 passes décisives) qui a pris les choses en main et fait le jeu dans le money-time. Avant que le jeune Roman Domon (11 points, record en Betclic Élite) ne scelle la victoire avec une interception et un dunk en suivant. Une action qui a mis en lumière les difficultés dans le money-time de la SIG. Les Strasbourgeois n’ont pas du tout réussi à fructifier leurs dernières possessions, qui se sont en majorité finies par un tir casse-croûte. Meilleur marqueur du match, Dominic Artis (21 points) n’a pas réussi à reproduire son exploit au buzzer de la seule victoire de son équipe, contre Chalon.

La SIG plonge ainsi en 12e place provisoire, avec 1 victoire pour 3 défaites. Bien loin pour l’instant des ambitions de début de saison. De son côté, le BCM continue sa belle histoire et s’accroche au Top 5 provisoire, en attendant le match de Paris. Avec 11,5 turnovers de moyenne (6 ce soir), ils sont pour l’instant l’équipe qui prend le plus soin du ballon en Betclic Élite. Preuve du bon travail du staff technique.

🌟 | Le jeune Roman Domont tue le match dans le money time et sécurise la victoire pour Gravelines-Dunkerque ! 🔥👏 #BetclicELITE pic.twitter.com/BwldEqT6q8 — DAZN France (@DAZN_FR) October 13, 2024

ASVEL 88-67 Le Portel

Quant à l’ASVEL, cette quatrième journée s’est passée comme les trois premières : comme sur des roulettes. Après s’être offerts Monaco et Bourg-en-Bresse, l’opposition proposée par Le Portel n’était pas de taille à rivaliser. Les joueurs du Pas-de-Calais se sont cependant accrochés sur le parquet de l’Astroballe pendant la première période, notamment sous l’impulsion d’un Digué Diawara quasiment parfait (15 points à 5/6 aux tirs), avant de finalement craquer au retour des vestiaires (29-12 au troisième quart-temps). Côté Villeurbannais, ce sont deux recrues qui terminent meilleurs marqueurs. L’intérieur costaud Admiral Schofield d’un côté (16 points, 5 rebonds), et le meneur français Théo Maledon de l’autre (16 points, 7 rebonds, 4 passes décisives). Ce dernier réussit pour l’instant son retour en Europe, après quatre saisons en NBA.

Comme lors de leurs… douze dernières confrontations, c’est donc l’ASVEL qui s’impose face au Portel, avec plus de vingt points d’écart. Ils ont moins tiré que leurs adversaires nordistes, mais ont été plus adroits (62,9% à 2-points, 47,4% à 3-points). L’illustration de la différence d’expérience entre les deux équipes. Et ce malgré l’absence de plusieurs joueurs de Pierric Poupet : Neal Sako, Melvin Ajinça, Shaquille Harrison et Mbaye Ndiaye. Les jeunes du centre de formation Yohann Sissoko et Paul Mbiya ont eu du temps de jeu en fin de match au vu de l’écart.