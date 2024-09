Dominic Artis sauve Strasbourg, Nancy solide à domicile, Bourg met un coup de froid d’entrée au Portel

Strasbourg 83-80 Chalon

Laurent Vila avait juré de faire de son ancien joueur Dominic Artis son “go-to-guy” au moment de son recrutement. Pour le meilleur et pour le pire. À l’opposé de sa pré-saison complètement ratée (5,1 points de moyenne à 19% aux tirs), l’ex-meneur de Cholet s’offre une première apparition héroïque en match officiel au Rhénus. Dans un match serré, l’Américain de 31 ans (15 points à 5/13, 6 passes décisives) a été lancé à la baguette de chacune des dernières possessions strasbourgeoises. Et cela a failli bien mal tourner. C’est après avoir enchaîné trois step-backs trop courts, qui ont permis à Chalon de recoller au score, que la magie a opéré sur l’ultime possession (80-80). En isolation sur un joueur plus grand que lui (Zac Cuthbertson), le meneur a retenté un quatrième stepback d’affilée, sauf que celui-là est rentré. Un trois points au buzzer pour l’emporter et faire exploser le Rhénus et ses coéquipiers.

Devant pendant quasiment tout le match, les joueurs de la SIG ont bien failli se faire piéger. Les hommes de Laurent Vila ont eu des moments à vides, où ils enchaînaient les pertes de balle (15) et les rebonds offensifs laissés aux Chalonnais (19), qui auraient pu leur coûter cher. Car sans ces trous d’air, le score, qui est monté à +16, aurait été bien plus sévère. Après avoir lancé ses jeunes pendant le match (6 points de Maxence Lemoine et Brice Dessert), le tacticien pyrénéen a mis cinq vétérans sur le terrain pour clôturer la rencontre. Mais même là, Chalon est revenu au score. Il aura finalement fallu s’en remettre les yeux fermés à Dominic Artis pour l’emporter. La fameuse « nouvelle ère » de la SIG commence donc par une victoire angoissante.

Le Portel 65-94 Bourg-en-Bresse

Arrivés pleins d’espoir et d’ambition dans cette nouvelle saison après avoir brillamment réussi à accrocher les playoffs l’année dernière, les joueurs de l’ESSM Le Portel ont été refroidis d’entrée. Il faut dire qu’un gros remaniement d’effectif a été effectué. Pendant la pré-saison (2 victoires pour 6 défaites), le coach Éric Girard prévenait : « Nous ne sommes pas en avance sur beaucoup d’équipes, mais c’est logique… Tant de nouveaux joueurs à formater physiquement, sportivement et surtout mentalement, car beaucoup étaient considérés comme des stars à niveau inférieur et doivent donc s’ajuster. » Mais peut-être pas de là à encaisser 30 points d’écart pour le premier match à domicile. C’est pourtant ce qu’il s’est passé. Les Nordistes n’ont pas pu suivre le rythme infligé par la JL Bourg.

Car en face, tout a roulé. Dans la lignée d’une pré-saison sans fautes (7 victoires en autant de matchs), la mayonnaise semble parfaitement prendre dans cet effectif composé d’un savant mélange de recrues et d’anciens joueurs. Le coach Frédéric Fauthoux a pu organiser la rotation à sa guise en faisant jouer 11 joueurs, et en appliquant son style de jeu offensif caractéristique. Dans cette démonstration, la recrue Xavier Castaneda s’est le plus montré en marquant 23 points à 4/4 à 3-points. Le petit meneur américain, en provenance du même club grec qui a repéré Alpha Diallo ou Kyle Allman Jr, semble se révéler comme une bonne pioche. Les demi-finalistes du dernier exercice commencent d’une manière idéale cette saison 2024/25.

Nancy 64-56 La Rochelle

Dans le troisième match du jour, Nancy l’a emporté tout en contrôle face à la Rochelle. Le promu, déjà handicapé par la blessure de l’Américain Allen Flanigan, a perdu un autre extérieur ce soir : le jeune Mathéo Leray, qui s’est tordu la cheville en début de match. Diminués, les Rochelais se sont tout de même vaillamment battus face à une équipe de Nancy qui a serré la vis défensive. Dans ce match à rythme lent, les deux équipes ont eu une adresse extérieure famélique (3/28 pour Nancy, 4/19 pour La Rochelle).

Côté nancéen, ce sont les intérieurs Clément Frisch (13 points, 7 rebonds) et Shevon Thompson (11 points, 9 rebonds) qui ont mené l’équipe. Le prospect Zacharie Perrin (6 points, 9 rebonds, 4 passes décisives) a réussi à bien compléter ce duo en sortie de banc, ce qui a permis aux hommes de Sylvain Lautié de dominer la bataille du rebond. Sur les postes extérieurs, l’absence de Caleb Walker s’est faite ressentir. Le SLUC engrange ainsi une victoire qu’il ne pouvait pas se permettre de rater.