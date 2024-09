Hugo Invernizzi : « C’est une nouvelle ère pour Strasbourg »

Après la surprise saint-quentinoise hier contre Monaco, le reste du championnat va aussi faire ses débuts sur cette première journée. À 20h30 ce soir, c’est la SIG de Strasbourg qui va disputer son premier match, en recevant Chalon-sur-Saône à domicile.

Ce sont donc les 12e et 14e de la saison dernière qui vont s’affronter. La SIG, qui nourrit des plus grandes ambitions cette année, va vouloir prendre sa revanche face à une équipe chalonnaise qui les a battus deux fois, dont le lendemain de Noël au Rhénus (82-86). Depuis la saison dernière, l’effectif alsacien a changé à 75%, en plus du coach qui est maintenant Laurent Vila, et même de l’identité visuelle avec un nouveau logo. Chez les joueurs, seuls Jean-Baptiste Maille, Illan Pietrus et Hugo Invernizzi s’inscrivent dans la continuité. Ce dernier, qui avait joué à la SIG entre 2011 et 2013 avant de revenir en 2023, a justement a livré au micro de son club ce qu’il attendait de ce premier match :

« Je m’attends à une belle ambiance, je sais que les supporters sont toujours friands des débuts de saison. Je pense qu’il va y avoir du monde et qu’ils vont nous pousser. C’est une nouvelle ère pour le club. C’est important de bien commencer ! »

Objectif retrouver les playoffs

Particulièrement habituée à la victoire pendant la décennie 2010 (deux Coupes de France, deux Leaders Cup, un match des Champions, cinq finales d’affilée de Pro A), l’équipe ne s’est pas qualifiée pour les playoffs la saison dernière. Et a terminé à son pire classement depuis la saison 2009/10. Il est donc important de redresser la barre. D’autant plus que le club ne participe à aucune Coupe d’Europe pour la première fois depuis douze ans. La Betclic Élite sera donc la priorité majeure.

Un recrutement a été fait en conséquence avec le futur go-to-guy Dominic Artis, l’ancien NBAer Malik Fitts ou encore les vétérans Vitalis Chikoko et Filip Kruslin. Mais un équilibre reste encore à trouver. La pré-saison (1 victoire pour 6 défaites) n’a pas livré les meilleures promesses. D’où la volonté de Brice Dessert, meilleur marqueur en préparation, d’ « y aller à fond et donner tout ce qu’on a. » Les deux effectifs seront au complet.