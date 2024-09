Saint-Quentin récidive contre Monaco, avec un buzzer de Jerome Robinson !

Monaco était pourtant prévenu cette année. Après une victoire à l’arraché à Gaston-Médecin en début de saison dernière et une défaite à Pierre-Ratte en mars dernier, l’ASM savait que Saint-Quentin pouvait faire plus que l’embêter. La Roca Team a encore payé sa négligence et son laxisme ce vendredi 20 septembre. Revenu à hauteur du SQBB dans les dernières secondes, le champion de France en titre a vu Jerome Robinson lui interdire la prolongation pour donner la victoire à Saint-Quentin (68-66).

Jerome Robinson, de la lumière de Los Angeles au volcan de Pierre-Ratte

C’est certainement pour ce genre de soirées que Jerome Robinson (1,93 m, 27 ans) est venu en France, pour sa première saison en Europe. Avoir des responsabilités et ainsi faire étalage d’un talent qu’il n’a pas pu démontrer en NBA, lui l’ancien 13e choix de la Draft NBA 2018. Et quel meilleur moment qu’en ouverture de saison, face à l’adversaire le plus prestigieux du championnat, l’AS Monaco.

C’est pourtant un autre ancien joueur NBA, Elie Okobo (15 points à 4/15 aux tirs et 5 passes décisives pour 4 ballons perdus), qui aurait potentiellement pu lui voler la vedette. En dedans pendant 35 bonnes minutes, le gaucher a planté quelques gros tirs en fin de match, dont le très bref tir de l’égalisation (66-66, 39’44). Ce qui n’était pas au goût de Jerome Robinson, qui a décidé de lui planter un gros tir à mi-distance sur la tête, faisant exploser le volcan Pierre-Ratte après 40 minutes d’ébullition.

« C’est incroyable. C’est fou. C’est loin de ce que j’ai connu aux États-Unis », s’enthousiasmait Jerome Robinson au micro de DAZN, pour sa première dans l’enceinte de Saint-Quentin, à des années lumières des ambiances feutrées de la NBA. Mais avant l’exploit de l’ancien joueur des Los Angeles Clippers et des Washington Wizards, les Picards ont mis tous les ingrédients pour faire honneur à leur réputation d’équipe poil à gratter depuis un an. En plus de la défense, le SQBB s’est ajouté de l’adresse aux tirs sur cette partie (14 tirs à 3-points convertis sur 31), en intégrant parfaitement ses nouveaux venus, à l’image de la réussite de Giovan Oniangue (11 points à 4/7 aux tirs) ou des interventions défensives de Noah Kirkwood (9 points et 2 contres).

« Encore beaucoup de travail » pour Monaco

De l’autre côté, Monaco a vu ses vieux démons resurgir pour débuter la défense de son titre. Sans Mike James, Furkan Korkmaz et Alpha Diallo, les Monégasques ont constamment couru après le score, allant jusqu’à compter 16 points de retard dans le 3e quart-temps. « On a beaucoup de choses à apprendre, de travail à faire », soufflait Mam’ Jaiteh. La continuité d’une présaison délicate pour la Roca Team, qui a été extrêmement maladroite au tir en Picardie (23/59 aux tirs, soit 38% de réussite).

Et le pire dans tout cela, c’est que la star montante de Saint-Quentin, Nolan Traoré, est complètement passé à côté de son match (2 points à 1/9 aux tirs, 3 passes décisives et 4 ballons perdus en 17 minutes de jeu). Le SQBB semble bel et bien parti pour réaliser un exercice 2024-2025 du même acabit que le précédent, voire mieux ? À confirmer dès le samedi 28 septembre, au Mans.