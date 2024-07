Strasbourg officialise l’arrivé de Dominic Artis : « Ça va être notre « go to guy »

La SIG Strasbourg a officialisé la signature de Dominic Artis (1,90 m, 30 ans) pour la saison 2024-2025. L’arrière américano-kosovar revient en France après avoir évolué à Cholet entre 2021 et 2023. Il retrouvera également son entraîneur de l’époque, Laurent Vila, ce dernier ayant rejoint la SIG dernièrement.

Bien entendu, je le connais bien, nous avons une bonne complicité, une confiance mutuelle. Ce que je trouve remarquable chez Dominic Artis, au-delà du fait que ça soit un leader offensif, c’est sa capacité à travailler dur pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. Son efficacité dans le jeu est le fruit des nombreuses heures à s’entraîner pour devenir adroit et maîtriser ses « moves » pour créer son propre shoot quand le jeu l’exige. Il passe aussi un temps fou à travailler son physique, pour le développer, l’entretenir ou bien encore faire de la prévention pour éviter les blessures. Il a une éthique de travail exemplaire. C’est également un joueur très impliqué en défense. Il aime bien les défis défensifs pour stopper le meilleur arrière adverse. « Dom » est un joueur vraiment complet qui veut revenir en France car il en garde un bon souvenir. Il connaît déjà une partie de notre équipe. Il trouve vraiment que la construction est solide et il a déjà hâte de défendre nos couleurs ».

Parti à Bodrum en Turquie à l’été 2023, le Californien a réalisé une saison un peu en deçà des attentes (12,1 points à 37,4% de réussite aux tirs (dont 33,5% à 3-points), 3 rebonds et 3,2 passes décisives en 28 minutes). A Strasbourg, Dominic Artis compte se relancer dans la peau du leader selon le directeur sportif Nicola Alberani :

« La signature de Dominic Artis est un élément très important dans la construction de notre roster. C’était vraiment le premier nom dont nous avions parlé avec Laurent Vila quand nous imaginions l’équipe de la saison 2024-2025. Ça va être notre « go to guy » de la saison et avec son expérience et sa dureté, il facilitera le travail de toute l’équipe. C’est un véritable leader et nous sommes très heureux de l’accueillir dans notre équipe ».