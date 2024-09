Saint-Quentin et Bourg terminent leur pré-saison invaincus, première défaite pour Paris

Deux équipes du Top 6 de la saison dernière tiennent leur rang sur cette pré-saison en faisant carton plein. La JL Bourg d’un côté, qui a validé hier soir une deuxième victoire d’affilée contre la pépinière allemande d’Ulm (87-67), et le SQBB de l’autre, qui s’est assuré un septième et dernier succès à Nanterre grâce à un tir salvateur de Nolan Traoré (71-75).

Nolan Traoré refroidit le Palais des sports Maurice Thorez



« Gagner en préparation n’a, en soi, aucune valeur décisive […] Je retiens beaucoup de points positifs de cette préparation, même si je reste très prudent. » Voilà la conclusion auprès de l’Aisne Nouvelle du coach Julien Mahé, face aux 7 victoires en autant de matchs de pré-saison de ses joueurs. Son équipe s’est adjugé un nouveau succès dans le money-time contre une équipe de Nanterre diminuée. Face aux 38 points en cumulé des recrues franciliennes Paul Lacombe (21) et Milan Barbitch (17), c’est la force du nombre qui a fait la différence côté saint-quentinois. Et un exploit individuel signé Nolan Traoré.

Alors que les Nanterriens étaient revenus à un petit point, le meneur prodige a crucifié leurs espoirs en plantant un lointain tir à 3-points à 10 secondes du terme. Tout le monde s’était écarté pour laisser faire celui qui est annoncé dans le Top 5 de la plupart des mock drafts NBA 2025. Et ils ont bien fait. Avec 11 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et ce game-winner, Traoré termine cette pré-saison en beauté. Reste à voir si lui et les siens parviendront à garder cette dynamique face à l’énorme défi qui les attend pour la première journée vendredi 20 septembre au soir : Monaco. « Vendredi, ce sera la folie dans la salle. On me dit que je ne suis pas prêt, mais j’attends de voir… Notre public va venir pour nous voir donner notre maximum. À nous d’en profiter et de tout donner. C’est David contre Goliath… Et j’espère que David sortira encore vainqueur » a résumé l’une des recrues estivales, Giovan Oniangue.

Bourg fait aussi carton plein, Le Mans en passe proche, première défaite pour Paris

Demi-finalistes malheureux la saison dernière, la JL Bourg est arrivée en pleine confiance sur cette pré-saison. Et malgré le départ de plusieurs de ses leaders cet été, dont du n°1 de la Draft NBA Zaccharie Risacher. Les hommes de Frédéric Fauthoux ont une nouvelle fois battu le Ratiopharm d’Ulm d’un Noa Essengue cette fois bien muselé (0 point à 0/3 aux tirs et 5 fautes, contre 20 points au match précédent). L’ex-parisien Mehdy Ngouama termine meilleur marqueur avec 16 points. Avec 21 passes décisives, les joueurs de la JL ont livré une prestation offensive sérieuse. Il faudra continuer sur cette belle lancée lors de la première journée de championnat, samedi prochain sur le parquet du Portel.

Dans les autres rencontres, on peut noter la septième victoire du Mans, face au BCM (77-74). Le duel entre les prospects NBA de la génération 2005 a tourné en faveur du Manceau Noah Penda (10 points, 5 rebonds), même si son coéquipier champion d’Europe U20 Roman Domon n’était pas en reste (7 points). C’est le shooteur américain Hunter Cattoor qui a surtout brillé, avec 19 points à 5/10 à 3-points. L’ASVEL et Cholet ont logiquement écrasé Dijon (60-87) et Limoges (98-76). Tandis que Nancy a confirmé sa bonne pré-saison en dominant les Allemands de Bonn (90-76). À contrario, le Paris Basketball a connu sa première défaite contre les Grecs de l’AEK Athènes (63-71). Les cadres de l’effectif ont pourtant joué une vingtaine de minutes (14 points pour TJ Shorts, 13 pour Kevarrius Hayes). Ils enchaînent ce dimanche à 16h00 avec une ultime rencontre face au Partizan Belgrade de celui qui aurait pu faire partie des leurs, Frank Ntilikina.