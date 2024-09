Malgré un bon Noa Essengue, la JL Bourg domine le concurrent européen Ulm

Les prospects français de UIm semblent se plaire à se mettre en avant contre la JL Bourg. Alors que Pacôme Dadiet avait brillé lors des deux confrontations en saison régulière d’EuroCup lors du dernier exercice (15 et 14 points), Noa Essengue semble vouloir prendre la relève de son collègue parti en NBA aux New York Knicks cet été. Lors de la première des deux confrontations en préparation entre la JL Bourg et Ulm jeudi 12 septembre, remportée par la Jeu (84-73), l’ancien joueur du Pôle France a brillé.

MATCH DE PRÉ-SAISON ⚔️ – Prépa' #6 JL Bourg 84 🆚 73 Ratiopharm Ulm ✅ VICTOIRE

Sous les yeux du président des Detroit Pistons

Celui qui est attendu au 1er tour de la Draft NBA 2025 a fini meilleur marqueur de son équipe avec 20 points à 8/12 de réussite aux tirs, 5 rebonds, 6 fautes provoquées, 1 interception et 1 contre en 24 minutes de jeu. Son évaluation ne s’élève néanmoins qu’à 14 en raison de 5 ballons perdus. Et même sans Zaccharie Risacher dans les rangs burgiens désormais, le beau monde de la NBA se plaît à revenir à Ékinox, à l’image de la présence du président des Detroit Pistons, Trajan Langdon.

La belle performance statistiques de Noa Essengue n’a cependant pas suffi pour les Allemands. Car la JL Bourg a été bien emmenée par un Jean-Marc Pansa dominateur à l’intérieur (16 points et 4 rebonds) et son habituel scoreur Xavier Castaneda (15 points à 4/12). À partir du milieu du 3e quart-temps (55-55), Bourg-en-Bresse a su prendre le meilleur sur une équipe qu’elle avait su dominer à deux reprises la saison dernière en EuroCup.

La JL Bourg terminera sa préparation ce samedi 14 septembre, encore face à Ulm, à La Balme de Sillingy. Avec un nouveau gros match de Noa Essengue à prévoir ?