Bilal Coulibaly 6e homme désigné des Wizards… en attendant de passer titulaire ?

Il est l’une des grosses satisfactions françaises de ce début de saison en NBA. Bilal Coulibaly (2,03 m, 19 ans) a confirmé toutes les attentes placées en lui depuis sa sélection en 7e position de la Draft, et plus encore. Sur ce mois de décembre, il a passé un nouveau cap, en cumulant des moyennes de 13,8 points à 61.5% au tir (dont 43,5% à 3-points), 5,7 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,7 interception. Il figure dans le top 6 des meilleurs marqueurs du mois parmi les rookies, devant un certain Chet Holmgren. Mais derrière son ancien coéquipier Victor Wembanyama, qui domine évidemment ce classement.

Aujourd’hui, le Français est le leader du banc des Wizards, qui est le troisième plus prolifique de NBA avec 44,3 points par match. Avec 27 minutes de moyenne, Coulibaly a même le troisième temps de jeu de l’équipe, derrière Kyle Kuzma et Jordan Poole, mais devant les trois autres titulaires. Il est souvent le premier remplaçant à entrer en jeu, et le dernier à ressortir puisqu’il lui arrive de terminer les matchs. Ce qui montre son importance déjà capitale pour le coaching staff. Il a finalement un rôle similaire à celui qu’il avait du côté des Metropolitans 92 sous les ordres de Vincent Collet. Sauf que contrairement à la saison dernière, il n’est cette fois pas titulaire. Du moins pas encore.

Among rookies, Bilal Coulibaly ranks 8th in PTS, 6th in REB, 2nd in STL, 5th in BLK, and 6th in 3PM

He’s shooting 61.9% from two and 43.5% from three, and his 64.2% TS ranks 21st in the NBA and 1st among qualified rookies

He scored 17 PTS on 6-of-9 with 5 REB and 2 STL Friday:

