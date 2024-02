Blois bat Cholet en amical avec la première de David Morabito sur son banc

C’est au terme d’une rencontre très serrée que Blois l’a emporté à Cholet en amical ce samedi 24 février (85-86). L’ADA, pour la première sur son banc de son nouvel entraîneur David Morabito, s’est imposée à la Meilleraie avec notamment 4 derniers points inscrits par Armel Traoré.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 🏀 ✅ Victoire d'un point pour nos Blésois sur le parquet de @CB_officiel dans cette rencontre amicale. Rendez-vous dimanche prochain (16h30) au Jeu de Paume pour la réception de @ParisBasketball dans une salle en fusion !🔥#BetclicELITE #ADABlois pic.twitter.com/fE48fyIGTk — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) February 24, 2024

Cholet donne du temps de jeu à sa jeune garde

Blois, avec désormais un staff technique au complet, a donc pu se donner un brin de confiance avant d’entamer un sprint final pour son maintien en Betclic ELITE. « Aujourd’hui, on est dans une position où une petite victoire comme ça est bon à prendre », soulignait David Morabito auprès de La Nouvelle République.

De son côté, Cholet, sous les yeux de son nouveau joueur, Nick Johnson, et en l’absence de ses internationaux Hruban et Nzekwesi, CB a surtout donné du temps jeu à sa jeune garde. Ainsi, Amaël L’Etang (5 points et 2 rebonds en 13’25) et Matéo Bordes (10 points) ont joué plus d’une dizaine de minutes. Partenaire d’entraînement avec l’équipe de France à Brest en début de semaine, Neal Sako était présent pour disputer cette rencontre (5 points et 7 rebonds). « C’était un bon match de reprise, avec du rythme de jeu qu’on a mieux maîtrisé en première mi-temps, indiquait Laurent Vila auprès du Courrier de l’Ouest […] Mais l’objectif était de reprendre du rythme. Et ce qui est bien, c’est qu’on sort de ce match sans blessure. »

Blois et Cholet reprendront la compétition officielle avec le championnat de France le dimanche 3 mars. CB ouvrira l’après-midi avec la réception de Limoges (14h30), tandis que l’ADA suivra au Jeu de Paume (16h) en accueillant le vainqueur de la Leaders Cup, Paris.