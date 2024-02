Cholet a recruté un « vrai joueur d’équipe » avec Nick Johnson

Nick Johnson vient de rejoindre Cholet jusqu’à la fin de la saison. Venant remplacer Craig Randall II, dont le divorce était consommé avec ses coéquipiers, l’arrière américain est un profil bien différent de celui de son jeune compatriote. Ayant beaucoup plus de bouteille (32 ans et 10 années en professionnel), il connait déjà le championnat de France pour y avoir joué deux saisons, en 2018-29 et 2021-22 du côté de Nanterre.

Pour en savoir plus sur le nouveau joueur du club des Mauges, le quotidien Le Courrier de l’Ouest s’est très logiquement tourné vers quelqu’un qui le connaît bien, son ancien entraîneur Pascal Donnadieu. Au fur et à mesure de sa carrière et de son avancée en âge, Nick Johnson a su remodeler son jeu.

« À son premier passage chez nous, c’était vraiment un combo-guard, avec des qualités d’explosivité, de détente, de physique incroyables, décrypte le technicien francilien. Il était vraiment très fort là-dessus, avec un jump de folie. Ensuite, il s’est plus positionné dans un rôle de poste 1 organisateur, il a moins axé son jeu sur ses qualités athlétiques, mais plus sur sa lecture de jeu. »

« Totalement l’opposé » de Craig Randall II

Décisif lors de plusieurs matchs du championnat de France, Nick Johnson n’est cependant pas réputé pour la qualité de son tir extérieur. Il ne devrait donc pas en abuser, pas comme Craig Randall II et sa boulimique envie de tirer derrière l’arc (19 tirs à 3-points tentés à Blois pour sa première, le troisième plus haut total de l’histoire du championnat). C’est même « totalement l’opposé » de son prédécesseur pour Pascal Donnadieu : « Nick est très impliqué dans la vie d’équipe et le collectif. Il apprécie d’échanger avec le coach, c’est un vrai joueur d’équipe ». Cholet récupère aussi un joueur capable de tenir le ballon en relais de T.J. Campbell et d’Enzo Goudou-Sinha.

Pendant cette trêve internationale, Cholet va disputer un match amical face à Blois ce samedi 24 février. Mais il faudra encore patienter pour voir Nick Johnson sous la tunique choletaise. Le premier match en compétition officiel pour CB se tiendra le dimanche 3 mars à la Meilleraie contre Limoges.