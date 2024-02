Sekou Doumbouya agressif pour son premier match avec Roanne

Il n’avait plus joué de match depuis l’été dernier, avec trois sorties amicales sous les sorties de l’AS Monaco (9,7 points et 3,3 rebonds). Pour une rencontre officielle, il faut remonter encore plus loin : jusqu’au 25 mars 2023. À l’époque avec les Delaware Blue Coats, Sekou Doumbouya (2,05 m, 23 ans) concluait une expérience mitigée du côté de la G-League, sa dernière en date aux États-Unis. Depuis il a tenté sa chance dans plusieurs clubs en Europe, sans avoir été retenu nulle part. Jusqu’à ce vendredi 23 février, lorsqu’il a été repêché par la Chorale de Roanne et Jean-Denys Choulet, qui se demandait « comment ce gars-là n’avait pas de boulot », après l’avoir mis à l’essai en tant que partenaire d’entraînement. Au lendemain de sa signature, Doumbouya disputait déjà ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. La Chorale avait en effet programmé un match amical à domicile contre Saint-Chamond, afin de reprendre le rythme après deux semaines d’arrêt pour cause de Leaders Cup.

18 tirs tentés

Dans cette rencontre facilement remportée 82-56, le n°15 de la Draft 2019 a saisi sa chance. En 25 minutes de jeu, il a pris 18 tirs pour des statistiques complètes de 16 points à 6/18 aux tirs (1/5 à 3-points), 8 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre et 16 d’évaluation. Le natif de Conakry a été le deuxième joueur le plus utilisé par Jean-Denys Choulet, et termine deuxième meilleur marqueur du match, les deux fois derrière Yannis Morin (17 points en 33 minutes). Il a eu du mal en début de rencontre (d’où ses pourcentages aux tirs), avant de gagner en aisance au fur et à mesure du match, pour finir en beauté. En seconde période, il a notamment réussi un alley-oop, un tir à trois points et plusieurs dunks et lay-ups. Il n’a en tout cas pas été timide, voulant sûrement montrer de quoi il était capable à son nouveau staff.

La Chorale de Roanne reprendra le championnat le samedi 2 mars prochain, à Strasbourg. Cette première sortie encourageante confirme que le jeune (eh oui !) français devrait jouer un rôle majeur dans la tentative de maintien du club ligérien, qui figure en 17e position.