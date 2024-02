Sekou Doumbouya s’engage à Roanne jusqu’à la fin de la saison

Sekou Doumbouya (2,05 m, 23 ans) s’est engagé à la Chorale de Roanne jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Arrivé sur place en début de semaine comme « partenaire d’entraînement » selon son nouveau coach Jean-Denys Choulet, il a séduit le staff et le groupe au point d’être engagé.

Dans le besoin d’un poste 4 avec la longue blessure de Jalen Jones, Roanne récupère l’ancien gros potentiel du basketball français. Deux ans après la fin de son parcours en NBA, le natif de Fleury-les-Aubrais espère se relancer dans la Loire alors qu’il n’est âgé que de 23 ans. « J’aime l’atmosphère qui règne ici avec le groupe, et j’ai ressenti une bonne alchimie avec le coach depuis mon arrivée », a décrit l’ancien joueur de Poitiers et Limoges. Son objectif sera simple : aider la Chorale de Roanne à se maintenir, elle qui occupe la 17e place sur 18.

« Je suis content d’avoir trouvé un joueur sur ce poste 4, commente Jean-Denys Choulet. Sekou est arrivé à Roanne comme partenaire d’entrainement grâce aux bonnes relations que j’entretiens avec son agent, il souhaitait qu’il vienne chez nous. La semaine s’est plus que bien passée, son comportement a été exemplaire. Il manque certes de rythme, mais il est arrivé dans une forme physique tout à fait correcte (ndlr : -15 kg par rapport à sa préparation avec Monaco en début de saison) et n’a pas perdu ses qualités en un an. Il a par ailleurs été très bien accepté par ses nouveaux coéquipiers. C’est un joueur complet avec de la taille, du jump et la capacité de shooter extérieur. C’est un joueur français, ce qui nous permettra de retrouver Jalen Jones dans le groupe à l’issue de sa période d’indisponibilité sans envoyer de joueur étranger en tribune. »