Blois s’offre Nanterre pour son premier match de préparation

L’ADA Blois concrétise ses deux semaines intenses de préparation par une première victoire face à Nanterre, un club qui est désormais une division au-dessus d’eux. Le public du Jeu de Paume a pu découvrir pour la première fois en action son effectif pour 2024/25, après de multiples rebondissements qui ont chamboulé sa construction. Minus deux joueurs qui manquaient à l’appel : Timothé Vergiat, qui profite encore de quelques jours de vacances après sa médaille olympique en 3×3 et le marathon médiatique qui a suivi, et la dernière recrue congolaise Flo Thamba, qui a encore des problèmes de visa. En face, une équipe nanterrienne aussi handicapée par l’absence de son médaillé olympique (Lucas Dussoulier), ainsi que de Benjamin Sene.

Le score final (91-78) reflète un style de jeu convaincant proposé par l’ADA, avec des séquences intéressantes notamment autour du nouveau leader américain Siyani Chambers (meilleur marqueur du match avec 16 points), ou encore des jeunes Lucas Ugolin (13 points) et Maxime Sconard (12 points). L’équipe qui visera la remontée dès cette saison a aussi été particulièrement adroite et volontaire à 3-points. « C’était très bien dans ce que j’attendais pour ce premier match, avec pour tous la volonté de faire les choses et d’avancer dans le même chemin sur l’intensité et les efforts » a avancé le coach David Morabito auprès de la Nouvelle République. Le prochain match de préparation aura lieu contre une équipe que l’ADA rencontrera en Pro B cette saison, Poitiers, vendredi 24 août prochain.