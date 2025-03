Boris Bourichon (La Rochelle) responsabilisé comme jamais contre l’ASVEL

Dimanche après-midi, La Rochelle a lourdement chuté sur le parquet de l’ASVEL (défaite 105-75). L’écart conséquent a poussé Julien Cortey à faire tourner son effectif, offrant une vraie fenêtre de tir à Boris Bourichon (1,88 m, 21 ans), pourtant. grippé toute la semaine.

L’arrière de 21 ans, habitué au championnat Espoirs ELITE, a ainsi disputé tout le dernier quart-temps. En 10 minutes, il a inscrit 2 points (1/3 aux tirs), capté 2 rebonds et délivré 2 passes décisives. Un temps de jeu précieux pour ce joueur qui n’avait plus foulé les parquets de Betclic ELITE depuis le 21 décembre.

« J’aime bien valoriser le travail. Boris s’entraîne tous les jours avec nous, s’entraîne bien. Il nous donne beaucoup. Forcément, j’ai pu partager un peu plus le temps de jeu et faire souffler d’autres. Il a pris dix minutes, ce n’était pas prévu. C’était prévu qu’il rentre parce qu’il y a de l’écart mais il les a gagnées, ces minutes, parce qu’il a très bien joué. Il a apporté ce qu’il nous manquait un petit peu et ce que peu de gars ont fait. Ces minutes, il ne les doit qu’à lui parce qu’il était dans ce qu’on voulait. » a expliqué son entraîneur Julien Cortey dans Sud-Ouest.

Un parcours atypique récompensé

Formé notamment à l’US Saintes, Boris Bourichon n’a jamais connu les circuits classiques du haut niveau français. Aucun passage en U18 France, ni pôle espoirs. Il a dû gravir les échelons à la force du poignet. En octobre 2023, Michael Bur, son coach en Espoirs, saluait déjà son parcours et son évolution :

« Boris part de loin, il n’a jamais fait les U18 France, n’a jamais fait le pôle, rappelait coach Michael Bur dans Sud-Ouest après une entrée de Boris Bourichon en Coupe de France. C’est un gamin qui n’avait pas les codes du centre de formation et était à des années-lumière du mot “professionnel”, sur l’exigence, la maturité, l’approche de tout ce qui est en dehors du terrain. Et puis il y a eu un gros déclic chez lui cet été. Je suis très content de son évolution. Il est exemplaire, sur le bon chemin. »

Avec 10,1 points à 46,5% aux tirs mais seulement 16% à 3-points, 3,8 rebonds et 4,5 passes décisives en 31 minutes de moyenne cette saison en Espoirs, Boris Bourichon progresse à son rythme. Dimanche à Villeurbanne, il a goûté aux exigences du plus haut niveau français. De quoi nourrir encore un peu plus son ambition, alors qu’il terminera son cursus en centre de formation à l’issue de la saison.