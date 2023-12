Boris Diaw et Biscarosse face au tenant du titre en 1/8e de finale de la Coupe des Landes

Coupe des Landes - Boris Diaw et le Biscarrosse Olympique Basket vont affronter le tenant du titre de la Coupe des Landes, le Real Chalossais, en 1/8e de finale de la Coupe des Landes.

Le Biscarrosse Olympique Basket s’attaque aux choses sérieuses en Coupe des Landes. L’équipe de Boris Diaw connaît depuis ce jeudi 7 décembre son adversaire pour les 1/8e de finale de la plus célèbre des Coupes départementales de France.

L’équipe de Paco Laulhé affrontera le tenant du titre, le Réal Chalossais, sur terrain neutre le 20 ou 21 janvier prochain. Pensionnaires de la troisième division départementale (D3), Simon Darnauzan & co partiront avec 42 points d’avance. Au tour précédent, ils avaient sorti une formation de Régionale, Haut-Mauco, 103 à 68 après être partis avec 28 d’avance. Face au leader de la poule C de Nationale 3 (9 victoires et 2 défaites), parviendront-ils à préserver leur avance ?

Les 1/8e de finale de la Coupe Guy-Candau (la Coupe masculine)*

Cassen-Saint-Geours (R1 +14) – Adour Dax Basket (N2)

Coteaux du Luy (N3 +7) – Dax-Gamarde (N2)

Basket Luy Adour Club (R2 +21) – ESMS (N2)

Biscarrosse (D3 +42) – Réal Chalossais (N3)

Basket Océan Cote Sud (R2 +7) – Tursan Basket Chalosse (R1)

CTC TBC Arboucave (D1 +7) – HCMB (R3)

CTC Grande Lande (R3 +21) – Stade Montois (N3)

Amou Bonnegarde Nassiet (R1) – Élan Tursan (R1)

Les 1/8e de finale de la Coupe Christiane-Carrère (la Coupe féminine)

Magescq (R3 +28) – Espoirs Basket Landes (N2)

CTC TBC Arboucave (R1 +14) – Avenir Basket Chalosse (N2)

USSAMB (R2 +14) – Coteaux du Luy (N3)

Saint-Médard (R3 +21) – Élan Chalossais (N3)

Mimbaste-Clermont (D2 +35) – HMCB (N3)

Adour Dax Basket (R1 +7) – Amou-Bonnegarde-Nassiet (N3)

Basket Arrigans (R2 +7) – Stade Montois (R1)

ASCH (D1 + 21) – Labenne (R1)

