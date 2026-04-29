Deux semaines après les quarts de finale, la Boulangère Wonderligue entre dans le dernier carré avec deux demi-finales aller au programme dès ce mercredi soir. Quatre équipes sont encore en lice, avec des dynamiques différentes à l’approche de ce rendez-vous.

Charleville-Mézières – Bourges, un classique indécis

Le coup d’envoi sera donné dans les Ardennes, où Charleville-Mézières reçoit Bourges ce mercredi. Les Flammes Carolo arrivent lancées après une série marquante au tour précédent face à Villeneuve-d’Ascq. Battues de 26 points à l’extérieur, elles l’avaient emporté par un écart de 27 unités au match retour arracher in extremis leur qualification pour les demis devant leur public. Une performance qui reste l’un des moments forts de ces play-offs.

En face, Bourges a maîtrisé son quart de finale contre Charnay dan la roue d’une Laetitia Guapo impériale avec 17 points, 7 rebonds et 4 passes décisives au match retour dans une victoire écrasante (93-62). Les Tango s’avancent donc pleines de confiance dans une confrontation qui s’annonce particulièrement indécise alors que les deux équipes se connaissent parfaitement et restent sur un bilan à l’équilibre cette saison, toutes compétitions confondues (2-2).

Basket Landes en grand favori contre Lattes-Montpellier

Dans l’autre demi-finale, Lattes-Montpellier accueille Basket Landes avec un statut d’outsider. Battues par deux fois cette saison par la bande à Leila Lacan, les joueuses de l’Hérault, chahutées par Landerneau au tour précédent, vont devoir s’employer pour venir à bout des récentes vainqueurs de la coupe de France. Preuve de la grande forme des championnes de France en titre en dépit de leur élimination surprise en quart de finale de l’EuroLeague contre Saragosse.

L’enjeu dépasse aussi le cadre sportif pour Montpellier, avec la retraite annoncée de son entraîneur Valéry Demory, bien décidé à finir en beauté son bail en Languedoc. Une motivation supplémentaire pour une équipe qui n’a jusqu’ici jamais battue les landaises en saison régulière du championnat de France.

Le programme complet:

Demi-finales Aller (29 avril)

– Charleville-Mézières – Bourges à 18h45

– Lattes Montpellier – Basket Landes à 20h50

Demi-finales Retour (2 mai)

– Bourges – Charleville-Mézières à 18h45

– Basket Landes – Lattes Montpellier à 20h50

NB: Toutes les matchs sont à suivre en direct sur Sport en France