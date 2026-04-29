Il y a des paniers qui marquent une carrière et le destin d’un club. Le dernier drive contre le Besiktas d’Adam Mokoka en fera partie. En débordant Anthony Brown, le buffle de la JL Bourg est allé offrir l’EuroCup à la Jeu.

« C’était comme au ralenti », a exprimé après coup celui qui a été élu MVP de la finale. « Merci à Fred (Fauthoux) de m’avoir fait confiance. Ce sont des choses qu’on travaille depuis des jours, des semaines. La dernière possession pour la victoire, c’était comme dans un rêve. »

BUILT FOR THIS. MOKOKA WITH THE KILLER BLOW 🥶 pic.twitter.com/BERoUgXIRa — BKT EuroCup (@EuroCup) April 28, 2026

« Je ne sais pas pourquoi mais quand je lui donne ce dernier ballon, j’étais convaincu à 100% qu’il allait marquer », a ajouté son entraîneur, Frédéric Fauthoux. « Je trouve qu’il est habité par autre chose que son talent depuis un certain moment. C’était peut-être un peu de chance, mais je l’ai bien senti. »