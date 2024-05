Boulazac surprend Vichy et rejoint La Rochelle en finale de Pro B !

Décidément, cette série sera restée illisible jusqu’au bout. Une victoire de 17 points à l’aller du favori Vichy, une réplique monumentale de Boulazac au retour (+30) et finalement le BBD qui grille la politesse à la JAV lors de la belle décisive.

Cassier, l’inattendu

Une mini-surprise tant le club auvergnat semblait être l’outsider n°1 des playoffs derrière La Rochelle. Mais force est de constater que le projet jeunes a touché ses limites dans les instants cruciaux, malgré l’omniprésence d’Ilias Kamardine (29 points à 10/21, 4 rebonds et 4 passes décisives). La saison vichyssoise n’en restera pas moins extraordinaire, avec le gain d’un trophée (Leaders Cup Pro B) et la deuxième place de la saison, malgré le 13e budget et la 15e masse salariale du championnat. Il faudra maintenant ouvrir une nouvelle page, après sept saisons d’ère Vizade, sous l’égide d’un revenant, Dounia Issa.

Devenu un pensionnaire épisodique de Betclic ÉLITE ces dernières années (2012/13 puis 2017/21), le BBD va ainsi avoir l’occasion de retrouver la première division. Une victoire en terre thermale bâtie sur une première mi-temps de caractère : un premier écart de 10 points (11-21, 9e minute), un retour rapide de Vichy (21-21, 13e minute) et une deuxième salve (26-37, 20e minute). Les Périgourdins ont ensuite passé leur seconde période à défendre leur avantage face aux assauts incessants du MVP de l’EuroBasket U20. Si leur leader Angelo Warner (9 points à 3/11) reste toujours aussi timoré en playoffs, les Périgoudins ont trouvé un facteur X inattendu en la personne de Louis Cassier (18 points à 6/8, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 23 d’évaluation), auteur de son meilleur match de la saison au moment le plus opportun. Avec l’apport de Jean-Marc Pansa (12 points, 8 rebonds et 3 contres), la domination intérieure aura été primordiale pour le BBD. Et si l’on ajoute ce shoot primé de Clément Cavallo à la 39e minute, rebondissant cinq fois sur le cercle avant de choisir le chemin du filet, le sort avait certainement choisi son camp…