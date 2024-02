Boulazac ne panique pas et retourne la situation contre Aix-Maurienne

Boulazac, même dans son Palio où il n’a connu qu’une seule fois la défaite cette saison (contre Évreux), peut se mettre à trembler. « On s’est fait peur, surtout en première période », avouait le meneur périgourdin Vincent Amsellem auprès de Sud-Ouest après la rencontre. Mais le BBD a démontré en seconde période qu’il n’est pas l’une des places fortes de la Pro B pour rien cette saison.

𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 😮‍💨 Dans un dernier quart-temps de folie le BDD s’impose de nouveau à la maison 💥 🔜 On vous donne rendez-vous mardi pour la réception du leader ! #GoBBD pic.twitter.com/ZwgWu0tWX7 — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) February 10, 2024

« Un avertissement sans frais » pour Boulazac

Mais avant de redresser la barre, Boulazac a été grandement embêté par les intérieurs savoyards durant les vingt premières minutes. Les pivots Kevin Samuel (9 points et 8 rebonds) et Mathias Van den Beemt (4 points, 7 rebonds et 4 contres) ont repoussé les Boulazacois de la peinture. Ces derniers, après avoir été « piqué » à la mi-temps par les mots de leur coach Alexandre Ménard, ont trouvé leur salut sur les extérieurs lors de la seconde mi-temps. Le meneur Vincent Amsellem a par exemple fait preuve d’une énorme efficacité derrière l’arc (19 points dont 5/6 à 3-points en 19 minutes de jeu) pour contribuer à une seconde période (53-35) beaucoup plus abouti côté BBD.

« C’est un avertissement sans frais », analysait le technicien périgourdin après la rencontre. De quoi donner une piqûre de rappel à ces joueurs, juste avant d’affronter La Rochelle, dans un choc qui promet entre le leader et le 3e du championnat ce mardi 13 février.