Boulazac veut tirer les leçons de sa 6e finale perdue : « On n’a pas envie de revivre ça »

Tout semblait bien engagé pour le Boulazac Basket Dordogne (BBD) dans cette finale de Leaders Cup Pro B face à Orléans. En pleine maîtrise, les Périgourdins ont compté jusqu’à 16 points d’avance en première mi-temps (48-32) et semblaient tenir leur premier trophée.

Mais Orléans a su inverser la tendance. Dès la fin du deuxième quart-temps, l’écart a commencé à se réduire (51-41). Puis, au retour des vestiaires, la pression mise par l’OLB a changé la physionomie du match.

« On avait la main sur le match, on faisait ce qu’on voulait faire en première mi-temps », déplore le coach Alexandre Ménard. « Mais ils sont revenus avec des intentions beaucoup plus élevées et nous, on n’a pas su répondre. »

Malgré une dernière réaction du BBD, qui menait encore 82-77 à quelques minutes du terme, les joueurs de Dordogne n’ont plus marqué ensuite. Un enchaînement de pertes de balle a scellé leur sort, à l’image d’Angelo Warner qui a perdu le ballon à -2 (82-84) dans la dernière minute.

« Il faut marquer, il faut shooter. Mais si on perd la balle, on ne peut même pas tenter notre chance, » analyse Ménard. Orléans, qui a saisi les opportunités, a su conclure et s’imposer 86-82.

Des balles perdues et un manque de discipline fatals

L’analyse de cette défaite est limpide pour Alexandre Ménard : trop de ballons perdus du notamment à l’augmentation de l’intensité des Orléanais :

« Il y a deux statistiques qui nous font mal ce soir : on perd 20 ballons et ils tirent 34 lancers francs contre seulement 18 pour nous. On a fait des erreurs bêtes, des fautes évitables loin du panier, qui leur donnent des points gratuits. »

De son côté, Hugo Robineau, arrière/meneur de Boulazac, regrette aussi les erreurs évitables : « On avait bien contrôlé la balle en première mi-temps, mais en deuxième, on retombe dans nos travers. On termine à 20 ballons perdus, c’est ce qui nous fait mal. Ils nous ont mis sous pression et on a paniqué au lieu de trouver des solutions ensemble. »

Le coach souligne également un relâchement qui a coûté cher : « C’est paradoxal parce qu’on est une équipe expérimentée, mais parfois on se laisse porter par l’euphorie et on manque de lucidité. Orléans nous a très vite remis la tête à l’endroit en deuxième mi-temps. Si on ne comprend pas là que c’est une finale et qu’il faut jouer 40 minutes à fond, c’est qu’on ne sait pas ce que c’est qu’une finale. »

Une sixième finale perdue, mais la montée reste en ligne de mire

Ce revers prolonge la malédiction du BBD en finale, une sixième défaite. Un chiffre qui pèse, même si le coach préfère relativiser : « Une malédiction ? Demandez à Vincent Collet avec Strasbourg ce qu’il en pense… On est toujours tombés sur une équipe qui a fait le match le plus abouti. À nous d’être un peu meilleurs la prochaine fois. »

Le vrai objectif de la saison, c’est la montée en Betclic ÉLITE. Malgré cette désillusion, Boulazac est toujours premier du championnat de Pro B et garde son destin en main.

« On est en tête du championnat, mais il faut se servir de ce match comme une vraie piqûre de rappel », affirme Hugo Robineau. « On sait maintenant ce que ça fait de perdre un match couperet, et on n’a pas envie de revivre ça. Il faut rebondir et finir fort. »

Se relever dès la reprise

Pour Alexandre Ménard, il est essentiel de « laver les têtes » avant d’attaquer la dernière ligne droite de la saison : « On va d’abord passer du temps en famille, souffler un peu. Ensuite, on se remet au travail, car un gros match contre Poitiers nous attend dans 15 jours. C’est un match important, et il faudra tout faire pour rebondir. »

L’entraîneur conclut avec un mot pour les supporters : « Je suis déçu pour nous, mais encore plus pour eux. Beaucoup ont fait le déplacement depuis Boulazac jusqu’à Caen, d’autres étaient devant l’écran à la salle Jean Jaurès. On aurait voulu leur offrir cette victoire. Ils la méritaient. On a tout donné, mais ce n’était pas suffisant. Maintenant, on se tourne vers la suite. »