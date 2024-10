Bourges facile sur le parquet de l’Olympiakos

Le Tango Bourges Basket s’est imposé dans les grandes largeurs sur le parquet de l’Olympiakos Le Pirée (53-88) ce jeudi 17 octobre, pour la deuxième journée de l’EuroLeague.

L’équipe d’Olivier Lafargue a tenu l’équipe grecque à moins de 30% de réussite aux tirs, alors qu’elle même a passé les 50% (51,7%). A l’intérieur, le duo Amy Okonkwo (20 points à 7/14 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 19 d’évaluation en 28 minutes) – Kariata Diaby (15 points à 5/6 et 12 rebonds pour 22 d’évaluation en 22 minutes) a écrasé la concurrence alors que Pauline Astier a régalé ses coéquipières à la mène (11 passes décisives en moins de 25 minutes, en plus de 10 points à 4/8). La seule ombre sur le tableau provient de la blessure d’Inès Pitarch-Granel qui a du être épaulée pour sortir du parquet, visiblement à cause d’une entorse de la cheville. La jeune joueuse revient tout juste d’une rupture des ligaments croisés.

C’est la première victoire en EuroLeague cette saison pour Bourges qui va maintenant tenter de prendre la deuxième place du groupe B en s’imposant face aux Tchèques du Zabiny Brno.