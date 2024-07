Bourreau des Bleus, Yuki Kawamura va avoir sa chance d’entrer en NBA

Il en a fait voir de toutes les couleurs à la défense française. Auteur de 29 points, 7 rebonds et 6 passes décisives à 6/15 à 3-points, Yuki Kawamura (1,72 m, 23 ans) a failli faire tomber l’équipe de France avec ses coéquipiers. Même si c’est aussi lui qui a fait la faute décisive sur le tir de l’égalisation de Matthew Strazel. Quoi qu’il en soit, le match du meneur japonais a suscité l’admiration du monde entier. Les Memphis Grizzlies, eux, n’avaient pas attendu cette magnifique performance pour le repérer.

Une information, sortie début juillet par son équipe mais remise au goût du jour ces dernières heures, annonce que Kawamura va signer un “Exhibit-10 contract” en septembre avec la franchise du Tennessee, en pleine reconstruction. Un contrat précaire et non-garanti d’une dizaine de jours, mais qui donnera tout de même sa chance au meneur japonais pendant le camp d’entraînement des Grizzlies. C’est là qu’il devra faire ses preuves pour espérer obtenir un contrat garanti, ou un two-way.

Cela représente la chance d’une vie pour ce jeune joueur de 23 ans qui n’a pour l’instant joué que dans le championnat japonais. Lors de sa dernière saison, il y compilait 20,9 points à 41,7% de réussite aux tirs (dont 31,9% à 3-points), 3,0 rebonds, 8,0 passes décisives et 1,1 interception en 31 minutes de moyenne avec les Yokohama Corsairs. Ce serait surtout quelque chose de rare d’avoir un joueur de sa taille (1,72 m) en NBA. Ce qu’il a lui-même reconnu en conférence de presse : « J’étais surpris que quelqu’un de ma taille puisse recevoir plusieurs offres. Les Grizzlies étaient les plus enthousiastes […] Je vais clairement travailler dur tous les jours pour que mon rêve devienne réalité. Mon objectif est de jouer sur un parquet de NBA. »

REPORT: The Grizzlies have signed 5’8 Guard, Yuki Kawamura to an exhibit 10 Day Deal.

Kawamura is on Japan’s National Team and was one of the best guards in all of Japan.

