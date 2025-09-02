Bousculée par l’Islande, la Slovénie file en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025

La Slovénie a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout d’une courageuse équipe d’Islande mardi à Katowice. Cette victoire 87-79 permet aux champions d’Europe 2017 de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale, qui se dérouleront à Riga, et dans le même temps de qualifier les Bleus pour les phases finales.

Dončić encore décisif malgré des fautes et des difficultés à 3-points

Malgré une avance confortable de 14 points en fin de troisième quart-temps (60-46), la Slovénie a vu l’Islande revenir dangereusement dans la partie. Les Vikings ont réduit l’écart à seulement 5 points (70-65) grâce à un 3-points lointain de Martin Hermannsson à 6 minutes et 21 secondes de la fin.

La sortie sur fautes de Tryggvi Hlinason à 3 minutes et 26 secondes du terme a porté un coup dur aux espoirs islandais. Gregor Hrovat a ensuite planté le 3-points décisif depuis le corner à 45 secondes de la sirène pour sceller la victoire slovène.

Sans réaliser de nouveau triple-double, Luka Dončić reste un facteur déterminant pour l’équipe nationale slovène. La superstar des Lakers a terminé avec 26 points, 7 rebonds et 4 passes décisives. Malgré un après-midi difficile à 3-points (2 sur 10), 3 fautes dès le premier quart-temps, le phénomène slovène a apporté les actions clutch et le leadership nécessaires à l’équipe d’Aleksander Sekulić. Il a aussi joué intérieur en fin de rencontre, face au small-ball islandais.

Luka Doncic carrying his Slovenia 🇸🇮 to the Round of 16 🫡#EuroBasket pic.twitter.com/FIGwrrrKEB — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Les ballons perdus ont joué un rôle crucial dans la défaite islandaise. L’équipe de Craig Pedersen a perdu le ballon à 18 reprises, permettant à la Slovénie de marquer 22 points sur ces pertes de balle contre seulement 2 pour l’Islande. Cet avantage a compensé la domination islandaise dans la peinture (32-26), menée par Hlinason qui a compilé 11 points et 14 rebonds.

Martin Hermannsson a signé sa meilleure performance du tournoi 2025 avec 22 points et 6 passes décisives, huit ans après avoir marqué 18 points contre la Slovénie à l’EuroBasket 2017. L’Islande reste sur 14 défaites consécutives en EuroBasket sur trois participations et espère faire l’histoire lors de son dernier match contre l’équipe de France, jeudi à 14h à Katowice.