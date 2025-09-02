Recherche
EuroBasket masculin

Bousculée par l’Islande, la Slovénie file en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025

EuroBasket - La Slovénie se qualifie pour les huitièmes de finale après une victoire difficile 87-79 contre l'Islande. Luka Dončić et ses coéquipiers rejoignent la France, la Pologne et Israël dans le tour suivant à Riga.
|
00h00
Bousculée par l'Islande, la Slovénie file en huitièmes de finale de l'EuroBasket 2025

Luka Doncic a été touché par les fautes en première mi-temps

Crédit photo : Julie Dumélié

La Slovénie a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout d’une courageuse équipe d’Islande mardi à Katowice. Cette victoire 87-79 permet aux champions d’Europe 2017 de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale, qui se dérouleront à Riga, et dans le même temps de qualifier les Bleus pour les phases finales.

Dončić encore décisif malgré des fautes et des difficultés à 3-points

Malgré une avance confortable de 14 points en fin de troisième quart-temps (60-46), la Slovénie a vu l’Islande revenir dangereusement dans la partie. Les Vikings ont réduit l’écart à seulement 5 points (70-65) grâce à un 3-points lointain de Martin Hermannsson à 6 minutes et 21 secondes de la fin.

LIRE AUSSI

La sortie sur fautes de Tryggvi Hlinason à 3 minutes et 26 secondes du terme a porté un coup dur aux espoirs islandais. Gregor Hrovat a ensuite planté le 3-points décisif depuis le corner à 45 secondes de la sirène pour sceller la victoire slovène.

Sans réaliser de nouveau triple-double, Luka Dončić reste un facteur déterminant pour l’équipe nationale slovène. La superstar des Lakers a terminé avec 26 points, 7 rebonds et 4 passes décisives. Malgré un après-midi difficile à 3-points (2 sur 10), 3 fautes dès le premier quart-temps, le phénomène slovène a apporté les actions clutch et le leadership nécessaires à l’équipe d’Aleksander Sekulić. Il a aussi joué intérieur en fin de rencontre, face au small-ball islandais.

Les ballons perdus ont joué un rôle crucial dans la défaite islandaise. L’équipe de Craig Pedersen a perdu le ballon à 18 reprises, permettant à la Slovénie de marquer 22 points sur ces pertes de balle contre seulement 2 pour l’Islande. Cet avantage a compensé la domination islandaise dans la peinture (32-26), menée par Hlinason qui a compilé 11 points et 14 rebonds.

Martin Hermannsson a signé sa meilleure performance du tournoi 2025 avec 22 points et 6 passes décisives, huit ans après avoir marqué 18 points contre la Slovénie à l’EuroBasket 2017. L’Islande reste sur 14 défaites consécutives en EuroBasket sur trois participations et espère faire l’histoire lors de son dernier match contre l’équipe de France, jeudi à 14h à Katowice.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Islande
Islande
Israël
Israël
Slovénie
Slovénie
Pologne
Pologne
Commentaires

jeanquille
Parfois, je me demandais si j’étais dans une salle de basket ou de sport de combat… Belle équipe d'Islande à 5 contre 8, des leçons à prendre pour nos bleus !
