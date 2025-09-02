Les Bleus qualifiés pour les 1/8e de finale de l’EuroBasket… mais avec quel classement ?

Une première étape de validée. Avant même d’affronter la Pologne ce mardi (à 20h30), l’équipe de France s’est officiellement qualifiée pour les 1/8e de finale de l’EuroBasket.

Les Bleus ont profité des victoires combinées d’Israël (92-89 contre la Belgique) et de la Slovénie (87-79 contre l’Islande) afin de composter leur billet pour Riga.

Quel adversaire en 1/8e de finale ?

Dotés d’un bilan de deux victoires en trois matchs, les hommes de Frédéric Fauthoux peuvent encore terminer à toutes les places possibles entre la première et la quatrième. De multiples scénarios existent, dont un seul menant à coup sûr vers la première place sans dépendre d’une défaite d’Israël : deux succès lors des deux derniers matchs, dont un de plus de 25 points contre la Pologne. « Même si la chance est infime, nous la jouerons », promet le sélectionneur.

En 1/8e de finale, l’équipe de France, privée d’Alexandre Sarr, croisera avec une équipe du Groupe C. Cinq adversaires sont possibles : la Grèce, la Bosnie-Herzégovine, l’Espagne, l’Italie ou la Géorgie.