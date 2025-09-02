Israël accroché par la Belgique mais qualifié pour la phase finale de l’EuroBasket

Israël a validé sa qualification pour la phase finale de l’EuroBasket 2025 en s’imposant 92-89 face à la Belgique lors de la quatrième journée du Groupe D à Katowice. Cette victoire permet à l’équipe d’Ariel Beit-Halahmy de rejoindre la Pologne comme seules formations qualifiées de ce groupe pour les huitièmes de finale qui se dérouleront à Riga.

EuroBasket – Groupe D Belgique 89 Israël 92

Avdija et Sorkin portent Israël vers la qualification

Le duo Deni Avdija – Roman Sorkin a été l’artisan principal de cette victoire israélienne. L’ailier des Portland Trail Blazers a terminé la rencontre avec 22 points, 4 passes décisives et 3 rebonds, devenant le premier joueur israélien à marquer 20 points ou plus dans plus de trois matchs lors d’un même EuroBasket depuis Oded Kattash en 1997.

Roman Sorkin n’a pas été en reste avec une performance remarquable de 18 points (6/7 à deux points et 6/6 aux lancers francs) et 4 rebonds. Les deux joueurs ont été parfaits au tir lors du premier quart-temps, permettant à Israël de prendre rapidement les devants.

Une fin de match sous haute tension

Malgré une avance confortable de 21 points en première mi-temps et de 17 unités avant le dernier quart-temps, Israël a dû résister au retour des Lions belges. La Belgique a accéléré le rythme en fin de match, marquant principalement en transition ou dans les premières secondes de possession pour revenir à seulement trois points (90-87) à huit secondes de la fin.

C’est finalement Yam Madar qui a scellé la victoire israélienne en gardant son sang-froid sur la ligne des lancers francs. Cette qualification historique récompense la domination d’Israël dans la raquette (44-32 dans la peinture) et leur efficacité à deux points (22/39).

Israël affrontera la Slovénie le 4 septembre à 17h00 pour conclure la phase de groupes, tandis que la Belgique, cinquième du groupe avec un bilan de 1-3, devra créer l’exploit contre la Pologne pour espérer encore se qualifier.