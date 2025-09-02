Recherche
EuroBasket masculin

Israël accroché par la Belgique mais qualifié pour la phase finale de l’EuroBasket

Israël décroche son billet pour les phases finales après une victoire 92-89 contre la Belgique. Deni Avdija et Roman Sorkin ont mené l'attaque israélienne dans ce match décisif du Groupe D à Katowice.
00h00
Résumé
Israël accroché par la Belgique mais qualifié pour la phase finale de l'EuroBasket

Une nouvelle fois menés par un grand Deni Avdija, les Israéliens ont disposé de la Belgique.

Crédit photo : FIBA

Israël a validé sa qualification pour la phase finale de l’EuroBasket 2025 en s’imposant 92-89 face à la Belgique lors de la quatrième journée du Groupe D à Katowice. Cette victoire permet à l’équipe d’Ariel Beit-Halahmy de rejoindre la Pologne comme seules formations qualifiées de ce groupe pour les huitièmes de finale qui se dérouleront à Riga.

– Groupe D

Avdija et Sorkin portent Israël vers la qualification

Le duo Deni AvdijaRoman Sorkin a été l’artisan principal de cette victoire israélienne. L’ailier des Portland Trail Blazers a terminé la rencontre avec 22 points, 4 passes décisives et 3 rebonds, devenant le premier joueur israélien à marquer 20 points ou plus dans plus de trois matchs lors d’un même EuroBasket depuis Oded Kattash en 1997.

Deni AVDIJA
Deni AVDIJA
22
PTS
3
REB
4
PDE
Logo EuroBasket
BEL
89 92
ISR

Roman Sorkin n’a pas été en reste avec une performance remarquable de 18 points (6/7 à deux points et 6/6 aux lancers francs) et 4 rebonds. Les deux joueurs ont été parfaits au tir lors du premier quart-temps, permettant à Israël de prendre rapidement les devants.

Roman SORKIN
Roman SORKIN
18
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
BEL
89 92
ISR

Une fin de match sous haute tension

Malgré une avance confortable de 21 points en première mi-temps et de 17 unités avant le dernier quart-temps, Israël a dû résister au retour des Lions belges. La Belgique a accéléré le rythme en fin de match, marquant principalement en transition ou dans les premières secondes de possession pour revenir à seulement trois points (90-87) à huit secondes de la fin.

C’est finalement Yam Madar qui a scellé la victoire israélienne en gardant son sang-froid sur la ligne des lancers francs. Cette qualification historique récompense la domination d’Israël dans la raquette (44-32 dans la peinture) et leur efficacité à deux points (22/39).

Israël affrontera la Slovénie le 4 septembre à 17h00 pour conclure la phase de groupes, tandis que la Belgique, cinquième du groupe avec un bilan de 1-3, devra créer l’exploit contre la Pologne pour espérer encore se qualifier.

Arthur Puybertier
Israël
Israël
Belgique
Belgique
Yam Madar
Yam Madar
Commentaires

roblackman
Au moins les belges savent attaquer une zone. Les israéliens ont eu chaud, 35 à 21 pour la Belgique au QT4!
Répondre
(1) J'aime
cmnkm95
Y'a que la France qui ne sait pas attaquer une zone la plupart des pays du monde savent attaquer une zone mais je ne sais pas pourquoi en France on a du mal à attaquer des zones alors qu'on en fait beaucoup en club enfin c'est vrai que c'est plus au niveau amateur qu'on aime faire de la zone en BE et Elite 2 ils ne font pas beaucoup de zone. Mais c'est un vrai problème car on peut attaquer une zone même sans intérieur de métier mais juste faut beaucoup de mouvement et jouer dans les intervalles proposés par la défense adverse.
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
pourquoi "Une fin de match sous haute tension" ? je n'ai rien vu de tel, même si c'était serré au final..
Répondre
(0) J'aime
