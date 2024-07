Brandon Paul, un vétéran référencé à la JL Bourg

La JL Bourg-en-Bresse a recruté l’arrière/ailier Brandon Paul (1,93 m, 33 ans). Joueur d’expérience, le natif de Gurnee (Illinois) a notamment joué à l’Anadolu Efes Istanbul, aux San Antonio Spurs, à l’Olympiakos Le Pirée ou encore à Badalone.

Adversaire de la JL Bourg en 2023-2024 en EuroCup

Champion d’Allemagne avec Ulm en 2023, l’ancienne star des lycées de l’Illinois (Illinois Mr. Basketball en 2009 puis joueur majeur de l’Université d’Illinois les quatre saisons suivantes) a rejoint le Buducnost Podgorica. En EuroCup, Brandon Paul a ainsi croisé la route de la JL Bourg. Auteur de 16 points et 7 rebonds à l’aller en Bresse, il s’était montré plus maladroit sur la rencontre retour (10 points à 1/8, 4 balles perdues, 6 d’évaluation). Aux côtés de Yoan Makoundou, il a tourné à 7,9 points à 35,7% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 1,5 passe décisive en 21 minutes sur 41 matches de Ligue adriatique et d’EuroCup.

Aux côtés de Joël Ayayi sur les 2 et 3, Brandon Paul doit amener de l’expérience et de l’adresse, lui qui tournait à 41,4% à 3-points en 2022-2023 en EuroCup sur 6,7 tentatives derrière l’arc par rencontre. Il deviendrait en ce sens le successeur de son compatriote Bryce Brown.