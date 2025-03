Briante Weber (ex Mets 92 et Gravelines-Dunkerque) encore au rebond en Italie

Briante Weber se plaît visiblement en Italie ces dernières saisons. L’ncien joueur du championnat de France, à Boulogne-Levallois et Gravelines-Dunkerque, a rejoint officiellement le Dinamo Basket Sassari pour la fin de la saison 2024-2025.

Passé par la NBA et la G-League en début de carrière, Briante Weber a ensuite beaucoup voyagé depuis son départ des États-Unis. Il y a notamment eu ses deux passages en France chez les Metropolitans 92 de Frédéric Fauthoux (2019-2020) ou avec le BCM Gravelines-Dunkerque pour l’une de ses meilleures saisons en carrière (7e meilleur marqueur et 11e meilleur passeur du championnat de France). Autrement, il a aussi joué au Canada, en Grèce, Porto Rico, Israël, la Turquie, l’Italie et dernièrement… le Koweït.

Après avoir fait ses débuts en Italie avec Reggiana Emilia lors du dernier exercice, Briante Weber a ensuite terminé la saison en évoluant pour la première fois sur le continent asiatique, avec le club de Kuwait SC. Le natif de Virginie va donc de nouveau évoluer en Lega Serie A pour aider Sassari à assurer son maintien.