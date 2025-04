Brooke McCarty-Williams est élue MVP du mois de mars de Boulangère Wonderligue

Les temps sont durs pour La Roche Vendée mais un rayon de soleil est arrivé : Brooke McCarty–Williams (1,63 m, 29 ans) est récompensée individuellement pour son mois de mars avec le titre de MVP du mois, glané grâce au vote des fans.

𝐁𝐫𝐨𝐨𝐤𝐞 𝐌𝐜𝐂𝐚𝐫𝐭𝐲-𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬 𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐌𝐕𝐏 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟓 ! 👑 Avec 38,6% des votes, la meneuse de La @larochevendee devance Murjanatu Musa (23%), Dominique Malonga (21,2%) et Evelyn Akhator (17,2%).#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/gpOHxLGqHc — LFB (@basketlfb) April 8, 2025

Les résultats :

Brooke McCarty-Williams (Roche Vendée) – 38,6% Murjanatu Musa (Tarbes) – 23,0% Dominique Malonga (Lyon) – 21,2% Evelyn Akhator (Landerneau) – 17,2%

Individuellement, son mois de mars a été impressionnant avec 22,8 points, 3,5 rebonds et 5,5 passes décisives de moyenne pour une évaluation de 20,5. Cependant, son bilan collectif est nettement moins bon avec une victoire en quatre matchs. C’est aussi le cas depuis le début de la saison, avec une bataille pour éviter la relégation et un ratio de six victoires pour seize défaites, ce qui fait du RVBC l’avant-dernièer de la ligue.

Pour en revenir au mois de mars, Brooke McCarty–Williams avait commencé par un carton en inscrivant 32 points, 6 rebonds et 4 passes. Ce qui n’avait pas suffi à l’emporter contre Villeneuve d’Ascq (76-60). Ensuite, une victoire contre Chartres (76-60), dernière de LBWL, un succès important dans la course au maintien pour se donner confiance avant les playdowns. Ce soir-là, McCarthy-Williams avait inscrit 24 points, 4 rebonds et 7 passes décisives.

S’en sont suivies deux défaites. La première en déplacement contre Tarbes (92-80) où elle inscrit 21 points et est co-meilleure marqueuse de la rencontre avec son adversaire Murjanatu Musa. Enfin, la dernière à domicile où elle n’inscrit que 14 points contre Lattes-Montpellier (59-80). Passée par les Dallas Wings, la Suède et la Turquie avant de débarquer en France, McCarty-Williams et son équipe disputeront les playdowns à partir du 18 avril prochain.

Le palmarès de la MVP du mois