L’ancien strasbourgeois Bruno Savignani et Burgos montent en Liga Endesa, avec les félicitations de Tiago Splitter

À trois journées de la fin de LEB Oro, l’on connaît déjà le vainqueur de la saison régulière et détenteur du premier ticket pour la Liga Endesa, avec Burgos ! Le club de la province de Castille-et-León l’a emporté contre Fuenlabrada 87 à 74 ce mercredi 23 avril pour s’assurer de remonter dans l’élite du basket espagnol en 2025-2026, trois ans après sa relégation en 2022.

Ce duel au sommet de la deuxième division espagnole a vu s’affronter deux anciens du championnat de France : d’abord Bruno Savignani, ancien assistant de Strasbourg et désormais entraîneur du côté victorieux ; ensuite, l’incontournable Léo Westermann, passé par Limoges, Monaco et l’ASVEL, qui a réalisé la meilleure performance de son équipe avec ses 18 points à 60 % au tir et ses 4 passes décisives.

Le meneur de jeu français et son équipe devront donc passer par les playoffs pour espérer rejoindre la Liga Endesa. Cette défaite à Burgos les met à égalité de classement avec Estudiantes, autre équipe de Madrid qu’ils avaient vaincue lors de la dernière journée de championnat. Il reste trois journées de championnat pour se battre entre équipes madrilènes pour l’avantage du terrain en postseason, sans oublier le Real Betis de Boris Dallo, placé en embuscade à une défaite de retard du podium.

Savignani félicité par son camarade de sélection

En attendant, Bruno Savignani peut savourer la réussite de son équipe. Parti de son poste d’adjoint de Strasbourg (aux côtés de Massimo Cancellieri) au début de la saison 2023-2024, le technicien brésilo-italien avait rejoint le Bétis Séville, avant d’encadrer Burgos cette saison. Pour la montée de son équipe, il a d’ailleurs reçu les félicitations de son camarade en sélection brésilienne, Tiago Splitter.