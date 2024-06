Caen et Tarbes-Lourdes font respecter la logique à domicile et obtiennent une belle

Il y aura un match d’appui dans les deux demi-finales des playoffs de NM1. Après avoir remporté les Matchs 1 à domicile, Mulhouse et Saint-Vallier se sont inclinés lors des Matchs 2 à l’extérieur, respectivement contre Caen (96-77) et Tarbes-Lourdes (88-78). Les deux séries sont donc égalisées à 1-1, avant une belle qui aura lieu ce dimanche 2 juin à 15h30.

Caen retrouve des couleurs

Dans la première série, les Caennais se sont remobilisés après l’échec du premier match. Ils ont une nouvelle fois dû composer avec l’absence de leur capitaine Mounir Bernaoui, qui s’est blessé à l’entraînement après les quarts de finale, et ratera le reste des playoffs. Le coach Stéphane Eberlin a donc redoublé d’inventivité, même s’il a pu compter sur le retour après deux mois de Marc-Eddy Norelia (10 points, 4 rebonds, 3 passes décisives). Lors de cette victoire de quasiment vingt points (96-77), deux joueurs normands ont particulièrement brillé : l’ailier américain Wendell Davis (21 points, 4 rebonds et 20 d’évaluation) et le pivot franco-congolais Earvine Bassoumba, qui termine avec 15 points à 6/6 aux tirs et 22 d’évaluation.

Dans ce match qui s’est dessiné en milieu de troisième quart-temps, les Caennais ont été particulièrement adroits (51,7% de réussite aux tirs, 50% à 3-points, 83,9% aux lancers-francs). Ils ont aussi bien fait tourner la balle avec 20 passes décisives, provoquant la satisfaction du public du Palais des Sports. Au micro de France Bleu après la rencontre, le repositionné poste 4 Parfait Njiba (5 points, 5 rebonds) s’est montré satisfait : « On a fait le job, on a fait le match qu’il fallait. On a été intenses pendant quarante minutes . »

On profite, et on se remet au travail ! 💪🏼 Merci pour le soutien ce soir encore !

Il y a un match à gagner dimanche 🤜🤛 pic.twitter.com/2pZYzTvyIV — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) May 31, 2024

Tarbes-Lourdes assure l’essentiel

Dans l’autre demi-finale, Tarbes-Lourdes a eu plus de mal contre Saint-Vallier. Après un premier match perdu sur le fil en prolongations, les Haut-Pyrénéens ont maîtrisé leur première période (57-37), avant de se faire peur dans le troisième quart-temps, perdu 21-9. Ils ont même vu leurs adversaires revenir à égalité (74-74) à quelques minutes du terme, avant de finalement remettre un coup d’accélérateur pour l’emporter 88-78. Notamment grâce au meneur Marius Chambre (16 points) qui a principalement existé derrière la ligne des 3 points, avec 12 de ses 13 tirs derrière l’arc, et 10 passes décisives.

En face, les Valloiriens ont été trop inconstants pour espérer quoi que ce soit. Ils ont même semblé nerveux sur le parquet. Déjà que leur premier match remporté de justesse n’était pas rassurant, celui-ci l’est encore moins. Les Drômois n’abordent pas le Match 3 décisif sous les meilleures auspices. Ils devront se surpasser pour aller chercher au Quai de l’Adour ce dimanche la qualification en finale.