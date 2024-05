Mulhouse et Saint-Vallier prennent une option sur la finale des playoffs

Mulhouse et Saint-Vallier ne sont plus qu’à une victoire de rallier la finale des playoffs de NM1. Les deux formations ont pris une option sur la qualification en s’imposant à domicile, respectivement contre Caen (77-67) et Tarbes-Lourdes (95-88, a.p), pour disposer de deux balles de qualification.

Mulhouse a dominé, Caen n’a pas fait le match espéré

Mulhouse a dominé de bout en bout la première manche face à Caen (77-67). L’équipe de Lauriane Dolt s’est appuyé sur une belle domination à l’intérieur (44 rebonds dont 14 offensifs, contre 30) en l’absence du capitaine caennais, Mounir Bernaoui, blessé jusqu’à la fin des playoffs (arrachement osseux). Sans adresse longue distance (4/17 à 3-points) et aux lancers francs (17/29), le CBC n’a pas pu inverser la tendance en Alsace.

« On savait que ce ne serait pas facile ici, où Mulhouse n’a perdu que trois fois mais on est déçu parce qu’on n’a pas fait le match qu’on voulait faire, soufflait Stéphane Eberlin auprès de Ouest-France. On a manqué de calme et de sérénité. On a fait beaucoup de mauvais choix et on a été beaucoup frustré par les décisions arbitrales. » Comme en 8e de finale contre Le Havre, Caen devra remporter les deux prochains matchs dans son palais des sports, qui sera comme toujours bien garni.

Saint-Vallier après prolongation

Pour Tarbes-Lourdes aussi, il faudra remporter les deux rencontres à venir à la maison. Face au double-double de David Ramseyer notamment (21 points et 10 rebonds), les joueurs de Stéphane Dao ont cédé après prolongation contre Saint-Vallier. Malgré l’égalisation de Fabien Ateba (12 points) dans les derniers instants du temps réglementaire (83-83), l’équipe de la Drôme a pu l’emporter avec quelques paniers précieux de Jean-François Kebe (19 points et 5 passes décisives), l’autre leader du SCBD ce vendredi soir.

Les matchs retour de ces demi-finales des playoffs de NM1 se disputeront le vendredi 31 mai.