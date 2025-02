Carlik Jones s’enflamme après la victoire du Partizan à Monaco : « Nous sommes l’une des meilleures équipes du monde »

La saison régulière de l’EuroLeague approche de son dénouement, et le Partizan Belgrade continue de marquer les esprits. Après avoir remporté deux victoires à l’extérieur face à l’ASVEL et à Milan, l’équipe dirigée par Zeljko Obradovic a enchaîné en battant Virtus Bologne puis l’AS Monaco sur son parquet. Une performance qui renforce la position du club serbe dans la course aux playoffs (8e).

Un Partizan conquérant à l’extérieur

Avec un bilan positif de 14 victoires pour 12 défaites, le Partizan affiche une statistique intéressante : 7 victoires à domicile et autant à l’extérieur. Une progression remarquée par Carlik Jones (1,83 m, 27 ans), qui a souligné l’importance de ces succès hors de leurs bases après la victoire à Monaco.

« C’était une victoire cruciale pour nous, c’est notre deuxième semaine avec deux matches à l’extérieur, et nous avons réussi à nous imposer. L’effort fourni par toute l’équipe, tant défensivement qu’offensivement, a été incroyable. Tout le monde a joué à un très haut niveau, et c’était une grande victoire », a déclaré l’international sud-soudanais.

"We are one of the best teams in the world" Carlik Jones for Partizan https://t.co/zGqK2SxpT4 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 7, 2025

« Nous montrons enfin notre vrai niveau«

Au fil des mois, le Partizan a su monter en régime après un début de saison en demi-teinte. Cette progression, Carlik Jones la met sur le compte de la cohésion et de la mentalité de l’équipe.

« Au début de la saison, nous avons perdu certains matchs à l’extérieur, et c’est bien de voir que nous sommes enfin concentrés. On commence à bien se trouver, à être en osmose. On ne peut pas prétendre être une équipe de playoffs ou une équipe championne sans s’imposer loin de chez nous. »

Le coéquipier de Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) ne cache pas son ambition pour la suite de la saison : « Si nous abordons chaque match avec la bonne mentalité et que nous restons fidèles à nous-mêmes, nous sommes l’une des meilleures équipes du monde. Oui, du monde, je le dis clairement. Le début de saison a été difficile pour nous, nous apprenions à nous connaître et à trouver nos repères. Mais maintenant, en seconde partie de saison, nous montrons enfin notre vrai niveau. Je suis juste heureux de voir que nous réussissons à tout assembler. »

Avec huit matchs restants avant la fin de la saison régulière, le Partizan Belgrade semble prêt à s’affirmer comme un sérieux candidat aux playoffs. L’assurance de Carlik Jones pourrait bien être prémonitoire.