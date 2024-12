C’est confirmé : Mbaye Ndiaye (ASVEL) souffre d’une rupture des ligaments croisés

Le verdict est tombé, et il est cruel pour Mbaye Ndiaye (2,04 m, 25 ans) et l’ASVEL. L’ailier-fort de 25 ans souffre bien d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, blessure contractée lors de la victoire de Lyon-Villeurbanne sur le parquet du Partizan Belgrade (82-79) en EuroLeague. Une opération est prévue dès ce mardi, et sa saison 2024-2025 est malheureusement terminée.

Auteur de sa meilleure saison sous les couleurs villeurbannaises, Mbaye Ndiaye s’imposait comme une pièce essentielle du collectif de Pierric Poupet. En EuroLeague, il tournait à 7,2 points et 2,9 rebonds en moyenne en 20 minutes par match. Sa performance contre Paris le 13 décembre dernier (19 points, 6 rebonds) avait marqué les esprits, soulignant sa progression constante, notamment sur le tir extérieur.

L’absence prolongée de Ndiaye pose un véritable défi pour l’entraîneur Pierric Poupet, qui devra revoir ses rotations.