« C’est le pied » pour Cholet, qui continue d’impressionner ; Bourg et Dijon repartent de l’avant

Interrogation surprise : quelle est la seule équipe encore plus en forme que le Paris Basketball en Europe ? La réponse est simple : les derniers à les avoir battus, à savoir le Cholet Basket. Malgré la perte de leur intérieur Jamuni McNeace dès la 3e minute de jeu à Strasbourg, certes compensée par la blessure à la cheville de Brice Dessert côté alsacien, les coéquipiers de Mohamed Diawara (12 points à 4/6, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 18 d’évaluation) ont engrangé une 15e victoire en 16 matchs toutes compétitions confondues, matant aisément la SIG au cours d’une seconde mi-temps à sens unique (94-83).

Meilleure évaluation choletaise dans la victoire face à Strasbourg, Mo est également le meilleur +/- et c'est lui qui repart avec la chaîne 🔗🔒😁#CBFAMILY pic.twitter.com/TitJQZFSe4 — Cholet Basket (@CB_officiel) December 7, 2024

« Franchement, j’ai une satisfaction énorme », s’est réjoui le coach Fabrice Lefrançois, dans les colonnes d’Ouest France , lui qui a donc remporté son premier duel avec son ex-supérieur Laurent Vila, avec lequel la collaboration de trois ans ne s’est pas terminée très chaleureusement terminée. « Il y a ce soir mais globalement depuis le début de la saison, ce que dégagent les gars, ce qu’ils font, cette énergie collective… c’est presque incroyable. C’est le pied de coacher ces gars-là ! On est aligné dans notre vision du basket, nos valeurs, ce qui est nécessaire. » Cholet Basket est donc assuré de rester seul leader de Betclic ÉLITE au terme de ce week-end.

La JL Bourg dans le Top 4

En attendant le verdict du choc Paris – Monaco dimanche, la JL Bourg a mis la pression sur la Roca Team. Les hommes de Frédéric Fauthoux ont provisoirement repris place dans le Top 4 du championnat. Longtemps en contrôle (65-48, 24e minute), les Bressans ont laissé le MSB revenie dans le match (68-68, 29e minute). Mais le collectif burgien a prévalu dans le final (94-87), infligeant une seconde défaite consécutive aux Sarthois, malgré les 10 points de Mehdy Ngouama pour son retour à Ékinox. En attendant l’arrivée de son remplaçant, Thad McFadden, c’est Xavier Castañeda qui a assumé de nombreuses responsabilités côté JL avec 24 points à 5/8 et 5 passes décisives. Après cinq défaites d’affilée à la maison, la Jeu a donc parfaitement négocié une semaine capitale dans sa saison en reprenant le contrôle des opérations à Ékinox en EuroCup et championnat.

Dijon oublie la Roumanie

En bas de classement, la JDA Dijon a remporté une victoire extrêmement précieuse au Portel (84-72). Avec 4 succès en 10 rencontres, la JDA peut encore espérer basculer du bon côté tandis que l’ESSM se retrouve désormais lestée du deuxième plus mauvais bilan de Betclic ÉLITE (3v-8d), à égalité avec l’Élan Chalon, qui n’a fait qu’une bouchée de Saint-Quentin plus tôt dans l’après-midi. Peut-être vexés par leur déroute mercredi en Roumanie (77-98 à Oradea), les Bourguignons ont entamé la rencontre tambour battant (29-13, 10e minute). « Mercredi, nous n’étions pas concentrés, pas prêts à jouer », a expliqué Laurent Legname à La Voix du Nord. « Face à une équipe du Portel qui était en forme et dans cette salle, nous savions qu’il fallait être prêts dès le départ si nous voulions éviter une nouvelle déconvenue. Je tiens à rendre hommage aux joueurs qui ont été présents défensivement dès le début du match. Nous nous sommes rendu le match plus facile même si je n’aime pas ce mot car un match n’est jamais facile. Nous avons eu la maîtrise pendant quarante minutes. » Avec 17 points à 7/11, 6 rebonds et 2 passes décisives, Markis McDuffie a confirmé son allant retrouvé, tout comme Ilias Kamardine (13 points).