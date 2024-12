Nanterre se rassure avec une démonstration contre Nancy

Après trois succès consécutifs en championnat et une victoire convaincante à Antarès face au Mans dimanche dernier (85-96), le SLUC Nancy se déplaçait à Maurice-Thorez ce samedi. Face à Nanterre, l’équipe de Sylvain Lautié s’est écroulée (97-75). Une défaite qui met un terme à la belle série lorraine. De son côté, Nanterre 92 se relance avec la manière

Benjamin Sene en chef d’orchestre



Ce déplacement au Palais des Sports Maurice Thorez était l’occasion pour le SLUC Nancy de confirmer cette belle dynamique qu’il connaît depuis quelques matchs. La formation nancéienne avait pourtant bien débuté la partie. Malgré un début de match timide côté francilien, ce sont bien les locaux qui ont réglé la mire. Sous la houlette de son capitaine Benjamin Sene (19 points, 2 rebonds et 8 passes décisives) et à la faveur d’un 16-0, Nanterre 92 a pris le large dans ce premier quart-temps. Dans le dur offensivement et incapables de stopper les assauts répétés des Nanterriens, les hommes de Sylvain Lautié ont pris l’eau et compté 10 points de retard au terme de dix premières minutes très compliquées (28-18, 10′). En confiance face à une défense nancéienne apathique, les Franciliens ont poursuivi leur festival offensif. Avec 53 points inscrits, beaucoup d’agressivité en défense et de l’adresse extérieure, Nanterre est rentré aux vestiaires avec 11 longueurs d’avance (53-42, 20′). Dans une formation nancéienne à la peine (12 balles perdues en 20 minutes), seul Isaiah Washington (18 points à 7/8 aux tirs) a tout tenté pour maintenir son équipe à portée des locaux.

Fin de la belle série du SLUC



Si les Nancéiens sont revenus sur le parquet avec de bien meilleures intentions, une meilleure défense et davantage de réussite, à l’image de Clément Frisch (12 points à 5/7 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives), Nanterre n’a pas faibli. Revenu à 6 points (66-60, 26′), le SLUC Nancy a repris un éclat au pire des moments. Sous l’impulsion de Paul Lacombe (15 points, 9 rebonds et 3 passes décisives), les hommes de Philippe Da Silva ont repris leurs distances avant d’entamer le dernier quart-temps (73-60, 30′). Bousculée et dans le dur depuis le début de la rencontre, la faute antisportive reçue par Matthieu Gauzin a ponctué la soirée cauchemardesque vécue par l’équipe de Sylvain Lautié. Une lourde défaite qui met fin à une belle série, tandis que la JSF se rassure après deux défaites évitables à domicile contre Dijon et Igokea;